داليا إبراهيم: معنديش مشكلة اتجوز شخص أصغر مني.. واشتغلت في السياحة

حلت الفنانة داليا إبراهيم، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحاتها:

دماغهم حلوه.. داليا إبراهيم: معدنيش مشكلة اتجوز شخص أصغر مني ..فيديو



كشفت الفنانة داليا إبراهيم، عن مواصفات الزوج الذي تحلم به، قائلة: "أهم صفة في الرجل اللي هتجوزه يكون حنين".

وأضافت: "بتبقى بايخة بالنسبة للست إنها تتجوز شخص وتصرف عليه، لإنها بتقلل من هيبة الرجل"، متابعة: “ممكن يساعدوا بعض عادي”.

وتابعت "ممكن اتجوز شخص أصغر مني عادي، وفرق السن مش بيعمل مشكلة إلا لو الشخص مش واعي"، مردفة: "بشوف ناس أصغر مني ودماغهاحلوة، وممكن اتجوز شخص أصغر مني لحد 10 سنين مفيش مشكلة والصغيرين دايما بتكون دماغهم حلوه".



داليا إبراهيم: فريدة بنتي صوتها حلو ونفسي تشتغل في الفن.. فيديو

وتحدثت الفنانة داليا إبراهيم، عن ابنتها، قائلة: "فريدة بنتي في سنة رابعة كلية، عمرها 21 عاما، وبنتعامل كصحاب دائما".



وأضافت داليا إبراهيم: "بنتي فاهمة جدا وأكبر من سنها، ومش بتحتاج إني أمشي وراها واقولها اعملي كذا ومتعمليش كذا، وعايزاني أرجع للفن مرة تانية".



وأشارت الفنانة داليا إبراهيم: "فريدة بنتي صوتها حلو ونفسي تشتغل في مجال الفن".



داليا إبراهيم عن مشهدها الجريء بفيلم كلمني شكرا: كنت رافضة وخالد يوسف أقنعني



وتحدثت الفنانة داليا إبراهيم عن مشهدها الجريء في فيلم "كلمني شكرا"، مع الفنان عمرو خليل، قائلة: "كنت رافضة المشهد لكن خالد يوسف قدر يقنعني".

وأضافت: "قرأت السيناريو وبعدين رجعت لخالد يوسف قولت له ازاي هعمل المشهد ده؟، لكنه قدر يقنعني، وبعدين فكرت، قولت ماشي، هعمله، وساعتها المشهد ده عمل قلق جامد".

اشتغلت في السياحة.. داليا إبراهيم: اعتزلت التمثيل من سنة ونصف.. فيديو



وقالت "داليا إبراهيم"،: "ابتعدت عن التمثيل لمدة تصل إلى ١٠ سنوات"، لافته: "اشتغلت في السياحة ومجالات تانية بعد ابتعادي عن التمثيل".

وأضافت: “قررت البعد عن التمثيل وليس الاعتزال، ولم تكن هناك اي ظروف او أسباب لابتعادي عن الفن، مشيرة: "بعدت عن الوسط الفني من فترة قررت الاعتزال من سنة ونصف".