عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مباراة الأهلي والزمالك .. صلاح عبد الله: احذروا التجاوز

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

عبّر الفنان صلاح عبد الله، عن استيائه بسبب متابع قام بالتعليق لديه بشكل غير لائق على مباراة الاهلي والزمالك.

 

كتب صلاح عبد الله، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “كلكم وبالأصح معظمكم وبالذات الأصدقاء عارفين إني زملكاوي قوي ولكني دوماً ضد التعصب الأعمى والتحفيل الغير مهذب فعملت حاجة أول مرة أعملها وأتمنى أن تكون الأخيرة بهذه الصورة”.

 

وتابع: “صديق افتراضي كتب تعليق مالوش علاقة بالبوست خالص فرديت عليه وتخيلت إنه هيعتذر ويشيل تعليقه فشالني أنا الحمدلله فرجاء للأصدقاء إحذروا التجاوز  وبلاش حجة دي كورة وبنهزر لإني بعد العمر دا أكيد أعرف الفرق بين الهزار وقِلة”.

قمة الأهلي والزمالك.. صلاح عبد الله: أتمنى الفوز للأبيض وأتوقع التعادل

صلاح عبد الله: عشان خاطر المعمورة والجماهير المقهورة امشوا وسيبونا

يذكر أن عبّر المخرج عمرو سلامة، عن ضيقه من تعادل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في مباراة اليوم بنتيجة 2 -2.

كتب عمرو سلامة من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”: “عمرو سلامة: ”قبل الماتش كنت بدعي الزمالك مايخسرش، بعد المباراة متضايق إنه تعادل لإنه كان قريب قوي من المكسب، شكرا للاعبي الزمالك".

2EFC8103-E154-4874-BA03-FE98F236443B
2EFC8103-E154-4874-BA03-FE98F236443B
صلاح عبد الله الفنان صلاح عبد الله الأهلي والزمالك مباراة الأهلى والزمالك الفيسبوك عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مواصلة التدريب .. أول قرار من فيريرا بعد التعادل مع الأهلي

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

موضوعات متعلقة

إلغاء مهرجان الجونة .. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته في حياتي

انطلاق مهرجان الداخلية السينمائي الدولي

عمرو سلامة: زعلان من تعادل الزمالك

أخبار الفن| شقيق الزعيم يعلق على أزمة نجلاء فتحي .. وفاة إعلامي لبناني شهير

تصريحات منسوبة لـ نجلاء فتحي عن الزعيم| شقيق عادل إمام : مصدقش

تامر عاشور يشعل حفل مدينة السلام .. شاهد

رانيا يوسف برفقة ابنتها في تخرج المدرسة .. شاهد

شقيق ياسمين عبد العزيز: أنا موجود لما تحتاجيني .. فيديو

ترشيحاتنا

الحاجة محروسة بعد استلامها الكشك: بدعي للريس في كل صلاة.. فيديو

قبل التوجه للجبهة.. عروسان ينظمان زفافهما بملابس القتال في أوكرانيا.. فيديو

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

مختار مختار: قمصان لا يتحمل التعادل.. وشيكابالا ممتع في سن الـ60.. فيديو

أمير مرتضى: الزمالك لا يقف على أحد.. فيديو

شريك وصديق.. وزير الخارجية اليوناني: مصر دولة ذات أهمية قصوى بالنسبة لأوروبا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ