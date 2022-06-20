بسبب مباراة الأهلي والزمالك .. صلاح عبد الله: احذروا التجاوز

عبّر الفنان صلاح عبد الله، عن استيائه بسبب متابع قام بالتعليق لديه بشكل غير لائق على مباراة الاهلي والزمالك.

كتب صلاح عبد الله، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “كلكم وبالأصح معظمكم وبالذات الأصدقاء عارفين إني زملكاوي قوي ولكني دوماً ضد التعصب الأعمى والتحفيل الغير مهذب فعملت حاجة أول مرة أعملها وأتمنى أن تكون الأخيرة بهذه الصورة”.

وتابع: “صديق افتراضي كتب تعليق مالوش علاقة بالبوست خالص فرديت عليه وتخيلت إنه هيعتذر ويشيل تعليقه فشالني أنا الحمدلله فرجاء للأصدقاء إحذروا التجاوز وبلاش حجة دي كورة وبنهزر لإني بعد العمر دا أكيد أعرف الفرق بين الهزار وقِلة”.

يذكر أن عبّر المخرج عمرو سلامة، عن ضيقه من تعادل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في مباراة اليوم بنتيجة 2 -2.

كتب عمرو سلامة من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”: “عمرو سلامة: ”قبل الماتش كنت بدعي الزمالك مايخسرش، بعد المباراة متضايق إنه تعادل لإنه كان قريب قوي من المكسب، شكرا للاعبي الزمالك".