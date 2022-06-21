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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة البرلمان تناقش توصياتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022 -2023.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها الأسبوع الجارى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم الثلاثاء توصياتها على الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022 -2023 ومراجعتها.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: ستناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يومى الأربعاء والخميس القادمين قانون الضريبة على الدخل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استأنف عقد الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأول الأحد الموافق 19 يونيو الجاري.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق خلال الجلسة العامة للبرلمان الماضية على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022 -2023 قانون الضريبة على الدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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