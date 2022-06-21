موازنة البرلمان تناقش قانون الضريبة على الدخل.. غدا

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعاتها الأسبوع الجارى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس قانون الضريبة على الدخل.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الثلاثاء مناقشة مشروعات القوانين الآتية شروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. (التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة).

وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية و مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.