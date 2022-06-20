قصة إغلاق الجامع الأزهر بعد مقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية|نوستالجيا

يصادف اليوم ذكرى إغلاق جامع الأزهر من قبل السلطات الفرنسية وذلك عقب اغتيال الجنرال كليبر على يد سليمان الحلبي ، وظل المسجد مغلقًا حتى خروج الفرنسيين من مصر.

كان سليمان الحلبى 24 عاماً حينما اغتال كليبر قائد الحملة الفرنسية على مصر والتى استمرت لمدة ثلاثة أعوام بين عامى 1798م-1801م فى يوم 15 يونيو سنة 1800 كان كليبر يسير ومعه كبير المهندسين فى حديقة داره بحي الأزبكية (وهو مقر القيادة العامة بالقاهرة)، فتنكر سليمان الحلبي في هيئة شحاذ واقترب منه مد سليمان الحلبي يده وشد كليبر بعنف وطعنه 4 طعنات متوالية أردته قتيلاً كما طعن كبير المهندسين ولكنه لم يمت.

امتلأت الشوارع بالجنود الفرنسيين وخشي الأهالي من مذبحة شاملة انتقاماً من الاغتيال، بينما تصور الفرنسيون أن عملية الاغتيال هي إشارة لبدء انتفاضة جديدة أما سليمان فقد اختبأ في حديقة مجاورة إلى أن أمسكوا به ومعه الخنجر الذي ارتكب به الحادث والذي يحتفظ به الفرنسيون إلى يومنا هذا في متحف الإنسان.

تم تشكيل محكمة عاجلة وحكم عليه الفرنسيون بحرق يده اليمنى وبعده يتخوزق ويبقى على الخازوق لحين تأكل رمته الطيور، كما كانت العادة في أحكام الإعدام فى العهد العثمانى ونفذوا ذلك في مكان علني يسمى "تل العقارب" بمصر القديمة، على أن يقطعوا رؤوس الأزهريين أولاً ويشهد سليمان إعدام رفاقه ممن عرفوا أمره ولم يبلغوا الفرنسيين بالمؤامرة، ومن ثم تحرق يد سليمان الحلبي ثم يرسل إلى خوزقته ..

تم ترك جثته ومغروس فيها وتد الخازوق لمدة 4 أيام تنهشه الطيور والجوارح يحتفظ الفرنسيون بجمجمة سليمان الحلبى فى متحف الإنسان خلف مبنى التروكاديرو المطل على برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.