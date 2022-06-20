افتتاح معرض إبداع الماضي والحاضر بقاعة صلاح طاهر.. غدا

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرض إبداع الماضي و الحاضر الذى تقيمه نقابة التطبيقيين فى السابعة من مساء الثلاثاء 21 يونيو بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الاثنين الموافق 27 من يونيو الجارى.

ويهدف المعرض إلي مواصلة تطوير الأداء لرفع مستوي الفن بقطاعات التعليم التكنولوجي مع دمج الطلائع من الشباب المصري مع المحترفين في مجالات الفنون المختلفة حيث قامت النقابة بعمل ورش عمل لطلاب التعليم التكنولوجي للنهوض بالذوق العام و تكوين هوية ثقافية فنية.





المعرض يضم 60 لوحة متنوعة بين الرسم والتصوير الزيتي ويتناول المعرض موضوعات مختلفة منها الطاقة النظيفة ، ترشيد المياه والإنتاج وسبل التقدم