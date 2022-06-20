4 حيل لالتقاط أفضل صور سيلفى بهاتفك الذكي

لا تزال "صور السيلفي" تسيطر على الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية، وعلى العكس الصور العادية التى يتم التقاطها من الكاميرا الخلفية فإن الصور السيلفى تكون أصعب في التقاطها بجودة عالية، ويجب عند التقاط صور من هذا النوع اتباع عدد من الآليات التى تختلف عن التقاط الصور العادية.

وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من القواعد الأساسية التى يجب اتباعها عن التقاط صور السيلفى بجودة عالية، والتى قد يغفل عنها الكثيرون، على الرغم من أنها عبارة عن قواعد بسيطة للغاية، و نستعرض عددا منها فيما يلى:

1. مواجهة مصدر الضوء

تظهر صور السيلفي بجودة غير جيدة ​​إذا كنت لا تواجه مصدر الضوء، وحتى إذا كنت تستخدم أفضل الهواتف في الكاميرا إلا أن هذا ينطبق على الصور الشخصية " السيلفى" والصور العادية، سواء كنت تستخدم إضاءة عادية في غرفة أو تلتقط صورة ذاتية في الخارج تحت أشعة الشمس ، يجب دائمًا مواجهة مصدر الضوء للحصول على أفضل النتائج، كما يجب عليك الحفاظ على مسافة من مصدر الضوء أو استخدام موزع الضوء لمنع التعرض المفرط للصور الذاتية.

2. تجنب وميض الشاشة أو "الفلاش"



بينما تأتي معظم الهواتف مع خيار لإضاءة الشاشة لإنشاء تأثير الفلاش ، يجب عليك الابتعاد عنها، حيث أن فلاش الشاشة ليس بنفس فعالية حلقة الضوء المخصصة للسيلفي، ويمكنه فقط إبراز الهدف المركزي مما يترك لك صورة سيلفى ذات جودة ليست جيدة.



3. استخدم زوايا الكاميرا المختلفة



يجب أن تحافظ على الكاميرا مرفوعة، مع تجربة زوايا مختلفة حتى تجد بجودة عالية، حيث يجب استخدام أكثر من زاوية مع تجربة التصوير بأكثر من طريقة للحصول على زاوية مناسبة للتصوير منها.

4. استخدم وضع الزاوية العريضة للصور السيلفى الجماعية



في بعض الأحيان ، قد يكون من الصعب إبقاء الجميع في الإطار، بالنسبة للصور السيلفى الجماعية ، يوصي باستخدام وضع سيلفي واسع ليلائم الجميع في اللقطة النهائية، وإذا كان هاتفك يدعم هذه الميزة، فستلاحظ رمز مجموعة على واجهة الكاميرا الأمامية، من خلال التحقق من الإعدادات.