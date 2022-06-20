فوائد الجرجير لـ صحة الجسم والبشرة والشعر

الجرجير من أفضل أنواع الخضراوات الورقية التى لا نستطيع الاستغناء عنها ، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والبشرة والشعر.

الجرجير يحتوى ايضا على (ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﻰ ، ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ E،فيتامين A، الحديد، الكبريت )، ومجموعة أخرى من الفيتامينات والمعادن، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول الجرجير وفقا لموقع هيلثى.



فوائد الجرجير لـ صحة الجسم:

يعمل الجرجير على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى والبكتيريا.

يساعد علاج عسر الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمى، وحمايته من الاضطرابات والمغص.

يطرد السموم من الجسم وينقى الدم ويحافظ عليه من التلوثات والأمراض.

يعتبر الجرجير من المنشطات الجنسية التى تساعد على علاج الضعف الجنسى وزيادة عدد الحيوانات المنوية.

أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعمل على حماية الجسم من الأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون، والجلد، والمعدة.

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ، كما أنه يساعد على تقليل خطر الاصابة بالأزمات القلبية الحادة والجلطات.

يحتوى الجرجير على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، الذى يعزز صحة العظام والمفاصل ويحميه الجسم من الإصابة بهشاشة العظام.

ينصح المرأة الحامل بتناول الجرجير حيث أنه يحتوى على نسبة كبيرة من حمض الفوليك الذى يحمى الجنين من التشوهات الخلقية ويساعد على نموه بشكل صحى.



فوائد الجرجير لـ صحة البشرة:

يعمل على تعزيز ونضارة البشرة وحمايتها من الشحوب والاسمرار.

يحارب حب الشباب والبثور السوداء.

يعالج الهالات السوداء تحت العين.

يعمل على تفتيح الاماكن الداكنة فى الجسم.

يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

وصفة الجرجير بالتفاح للبشرة:

المكونات:

٭ نصف كوب من أوراق جرجير

*حبتان تفاح أخضر

٭ حبتان خيار

* ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج

*نصف ملعقة صغيرة شمر

*ماء حسب الرغبة

*عسل للتحلية حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي، اخلطي الجرجير مع التفاح والخيار.

أضيفي الشمر والزنجبيل، ثم استمري في الخلط حتى يصبح الخليط ناعماً.

تناولي العصير باردًا على الفور.

وصفة عصير الجرجير باللبن للبشرة:

المكونات:

* باقة جرجير

*كوبان ونصف لبن

*ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل

طريقة عمل عصير الجرجير باللبن

اضربي الجرجير مع اللبن والعسل في الخلاط الكهربائي، حتى يتجانس الخليط.

صبي العصير في كاسات التقديم وتناوليه بارداً.





فوائد الجرجير لـ صحة الشعر:

من أقوى الزيوت الطبيعية التى تعمل على علاج تساقط الشعر.

يرطب الشعر ويحميه من الجفاف .

له دور فعال فى تعزيز نمو الشعر وتقوية بذوره.

يحارب تساقط الشعر والقشرة.





خلطة الجرجير وزيت جوز الهند للشعر:

تساعد خلطة الجرجير وزيت جوز الهند في تطويل الشعر ومنحه اللمعان والنضارة.

المكونات:

- حزمة من الجرجير الطازج.

- نصف كوب من زيت جوز الهند دافئ.

- علبة زبادي.

طريقة التطبيق:

إغسلي حزمة الجرجير وضعيها في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليها زيت جوز الهند الدافئ مع علبة الزبادي.

ضعي الخليط على شعرك، ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة باستخدام الشامبو المناسب لنوعية شعرك.

خلطة الجرجير والثوم للشعر:

تعتبر خلطة الجرجير والثوم للشعر مفيدة جدًا للتخلّص من مشكلة قشرة الرأس.

المكونات:

- حزمة من الجرجير الطازج.

- ربع كوب من زيت الزيتون البكر.

- 4 فصوص من الثوم أو ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

طريقة التطبيق:

يُغسل الجرجير جيدًا، ويطحن بواسطة الخلاط الكهربائيّ، وبعدها نُضيف زيت الثوم وزيت الزيتون. يُترك الخليط لمدة يومين لكي يختمر.

توضع كميّة كافية من المزيج على الشعر مع تدليك فروة الرأس، وتُترك على الشعر لمدة ساعتين.

يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وما تبقى من الخليط يوضع في البراد لاستخدامه لاحقًا.