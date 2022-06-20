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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي:707.843 مليار جنيه النقد المتداول خارج البنوك يناير الماضى

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية يناير الماضي إلي 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.382 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 1.36 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ 707.843 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 701.9 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 696.3 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

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وبلغت الودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 672.8 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 680.5 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 655.6 ملاير جنيه في نوفمبر 2021.
وارتفعت السيولة المحلية إلي 5.9 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 5.82 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 5.74 تريليون جنيه في نوفمبر 2021.
 

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال السيولة المحلية Finance Real Estate

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