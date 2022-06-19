البنك المركزي: ارتفاع أرصدة البنوك في الخارج لـ289.25 مليار جنيه مارس الماضي

ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج بنهاية الربع الأول من العام الجاري لـ 289.25 مليار جنيه مقابل 171.15 مليار جنيه في يناير 2022 ومقارنة بـ176.97 مليار جنيه في ديسمبر 2021.



وقال تقرير الرقابة والإشراف الصادر عن البنك المركزي المصري إن رأس المال ضمن التزامات البنوك نحو 229.34 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 218.1 مليار جنيه في يناير 2022 ومقارنة بـ 215.4 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



وبلغت جملة الاحتياطيات نحو 439.22 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 425.5 مليار جنيه في يناير 2022 مقارنة بـ 408.531 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



ووصلت المخصصات إلي 209.75 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 190.6 مليار جنيه في يناير الماضي ومقارنة بـ188.52 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

