برلماني: رفع سعر الفائدة إجراء متوقع وعلينا الالتزام بترشيد الاستهلاك

لعبور الأزمة

قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة، إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية، التي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.

وأوضح “ عمر ” أن هناك عدة عوامل أدت إلي رفع سعر الفائدة ، أبرزها التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي ستوثر علي أسعار المواد البترولية والغذائية و سلاسل النقل و الإمدادات ، إلى جانب زيادة نسب التضخم بكل دول العالم .

وشدد عضو البرلمان على ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك والإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الشراء والاستيراد، والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات إنتاجية اقتصادية كالصناعة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بكل السبُل، لعبور هذه الأزمة.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لتصل إلى ما بين 1.5% و1.75%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ 40 عاماً.