أميرة سليم: فكرت بإحياء ذكرى سيد درويش لأنني أعشق هذا الموسيقار العظيم

كشفت الفنانة أميرة سليم كواليس تحضير أغنية "أيه العبارة" التي قدمتها في الذكرى 130 للراحل سيد درويش.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع "صدى البلد": فكرة إحياء ذكرى ميلاد سيد درويش جاءتني لأنني أعشق هذا الموسيقار العظيم وأعتبره علامة من علامات الموسيقى المصرية، وأنا أحب أغانيه وابتديت العمل على بعض الأغاني الخاصة به من سنوات طويلة وغنيت بعض الأغاني في حفلاتي بفرنسا فهو الأقرب للروح المصرية في الموسيقى والكلمات، ووالدتي كان لها دور واقترحت عليها أن نأخذ أغانيه وأقدمها بصوتي.

وكانت قد كشفت السوبرانو أميرة سليم عن كيفية ترشيحها للغناء في احتفالية 20 عاما على مكتبة الإسكندرية خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد.

وقالت أميرة": سعيدة جدا بتواجدي في تلك الاحتفالية، ورحبت بالاحتفال كثيرا حينما عرض على الأمر المايسترو ناير ناجي، واتفقنا على الطريقة التي نخرج بها الاحتفالية، وبدأنا على الفور البروفات المكثفة، وتلقيت ردود فعل رائعة.

وكانت قد حلت السوبرانو أميرة سليم ضيفة على موقع صدى البلد، وتحدثت عن كواليس تواجدها في الاحتفالية الخاصة بمرور 20 عاما على مكتبة الإسكندرية، كما كشف كواليس أغنيتها الجديدة التي طرحتها في الذكرى 130 على الراحل سيد درويش.

كما كشفت أميرة عن المتغيرات التي حدثت معها بعد موكب المومياوات، وكواليس بدايتها فى مجال الغناء الأوبرالي، وأعمالها الجديدة.

تمكنت السوبرانو العالمية أميرة سليم من أن تسلب العقول بقوة أدائها لمقطوعة "ملكة الليل" المقتطفة من أوبرا الناي السحري، والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وسط حضور ضخم من الشخصيات العامة، والمثقفين في مقدمتهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، والفنان راجح داوود، احتفالًا بمناسبة مرور 20 عامًا على إعادة إفتتاح مكتبة الإسكندرية، وشاركها في تلك الاحتفالية عدد من الفنانين ذو القيمة الفنية عالميا، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي والموسيقار الكبير راجح داوود.عازفة الفيولينة الموهوبة مريم ابو زهرة، بالإضافة كورال مكتبة الإسكندرية وكورال اطفال مكتبة الاسكندرية، واوركسترا مكتبة الاسكندرية واوركسترا شباب الاسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

