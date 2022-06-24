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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد ونظيره الألماني يبحثان الأزمة الروسية الأوكرانية

رئيسا تونس وألمانيا
رئيسا تونس وألمانيا

تلقى الرئيس التونسي  قيس سعيد، اليوم الجمعة  ، مكالمة هاتفية من فرانك والتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية؛ فقد تم التطرق في هذه المكالمة إلى عديد المواضيع، من بينها الأوضاع العالمية الراهنة إثر جائحة الكوفيد وأثر الحرب الروسية الأكرانية على إنتاج الحبوب وتوزيعها.

كما بحث الجانبان ، العلاقات المتميزة التي تربط بين تونس وألمانيا منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي إلى اليوم حيث اكدا علي ضرورة فتح افاق جديدة لمزيد تطوير التعاون الذي أثمر عديد المشاريع ومازال يمكن أن يثمر أكثر في المستقبل.

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