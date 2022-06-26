مهندس ينهي حياته عقب رفض أسرة فتاه إرتباطه بنجلتهم بالشرقية

أقدم مهندس زراعي، على التخلص من حياته، بتناول حبه الغله السامة لمروة بأزمة نفسية عقب رفض أسرة فتاة كان يريد الزواج منها وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطار يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "محمد ف م ع" 26 سنة مهندس زراعي مقيم دائرة قسم شرطة القنايات،مصابا بحالة إعياء شديدة، وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

وبالإنتقال والفحص تبين قيام المهندس بالتخلص من حياته بتناول حبة الغلة السامة بسبب تقدمه لأسرة فتاة للارتباط بها رسميا،ولكنهم لم يوافقو على الخطوبة مما أحدث لديه حالة نفسية سيئة وتناول حبة الغلة السامة.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 إداري قسم شرطة القنايات لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن، عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.