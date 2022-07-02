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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال الطائرة ينهي منافسات البحر المتوسط في المركز الثامن

منتخب رجال الطائرة
منتخب رجال الطائرة

أنهي  منتخب رجال الطائرة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في المركز الثامن بالبطولة التي  تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو الجاري.

وحقق منتخب رجال الطائرة المركز الثامن بعد الخسارة اليوم من اليونان بنتيجة 3-1 ، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي 25-21 ، 25-23 ، 25-22

وكان الفريق قد خسر بالأمس امام المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.


وضمت قائمة المنتخب المصري في الدورة 12 لاعبًا وهم "أحمد فتحي ويوسف مرجان وسيف حسن عابد وزياد أسامة ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن سعيد وأحمد سعيد وأحمد ضياء ومحمد مصطفى وعبد الرحمن حسيني ومحمد رضا". 

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