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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. انخفاض يومي في منسوب سَدَّيْ دوكان ودربندخان

صدى البلد

كشف مديرا سدي دوكان ودربندخان بالعراق أرقاماً جديدة عن منسوب السدين، حيث ينخفض منسوب سد دوكان بمعدل سنتيمترين إلى ثلاثة سنتيمترات يومياً، فيما ينخفض منسوب سد دربندخان بمعدل أربعة إلى خمسة سنتيمترات يومياً.

مدير سد دوكان، كوجر جمال، أكد فى تصريحات صحفية، بأنهم لن يواجهوا مشكلة في توفير مياه الشرب لمحافظة السليمانية هذا العام، مضيفاً أن "منسوب السد ينخفض بمعدل سنتيمترين إلى ثلاثة سنتيمترات يومياً، ومع ذلك ما زال السد ممتلئاً بنسبة تصل إلى 41%، مقارنة مع 44% العام الماضي".

أنشئ سد دوكان عام 1959 من قبل شركة بريطانية، وهو أول سد في العراق ويتسع لسبعة مليارات و850 مليون متر مكعب من المياه.

من جانبه، بيّن مدير سد دربندخان، سامان إسماعيل،أن منسوب مياه السد ينخفض بشكل يومي بسبب زيادة الاطلاقات، موضحاً أن منسوب السد "ينخفض بمعدل أربعة إلى خمسة سنتيمترات يومياً"، منوّها إلى أن السد "ممتلئ بنسبة 40% مقارنة مع 38% العام الماضي".

يذكر أن سد دربندخان، أنشئ عام 1961 من قبل شركة أميركية، ويتسع لنحو ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، ويحتوي حالياً على مليار و163 مليون متر مكعب من المياه.

وفي وقت سابق، كشف مدير سد العظيم عبد الجبار العبيدي، عن انخفاض منسوب السد الى دون الثلث، بالنسبة لحجم طاقته الاستيعابية.

بحسب المديرية العامة للسدود في العراق، تشكل الأمطار 30% من موارد البلاد المائية، في حين تقدر كميات مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران بنحو 70%.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية WHO إلى أن أكثر من ملياري إنسان في العالم يعيشون في المناطق التي تتعرض لضغوط شحة مياه الشرب، وهذا العدد في ازدياد نتيجة التغير المناخي المستمر، ويقع العراق وإقليم كوردستان في مركز التغيرات المناخية.

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