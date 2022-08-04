بحضور ايمان أبو طالب وبدير وطبر ..مقار يوقع كتابه الجديد الحبار| صور

وقع المؤلف شادي مقار كتابه الجديد " الحبار " بمكتبة القاهرة بالزمالك ..حضر حفل التوقيع الإعلامية الكبيرة إيمان أبو طالب والفنان القدير أحمد بدير ومحمد الشرنوبي ومحمد محمود عبد العزيز ومادلين طبر ومحمود عبد المغني وصبري فواز وادوارد ودنيا عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة ووفاء سالم والمخرج عادل أديب والمنتج ريمون مقار والهامي مقار.

ويقدم مقار في رواية الحبار عملًا دراميًّا مقروءًا، رواية "الحبار"، تسلط الضوء على إحدى أخطر القضايا التي تواجه مجتمعاتنا، وتصحبك إلى عالم مثير، يواجه فيها البطل "فارس المصري" أخطارًا أراد أن يتصدى لها بنفسه، في عالمٍ تتشابك فيه الجريمة، والقانون، والمعاني الإنسانية الغائبة التي لها يثبت فيها البطل أنها لا تزال ممكنة.

من أجواء الرواية: "اختلاف الإيقاع يصنع لحنًا جديدًا، ودون لحن جديد تظلُّ الأغنيات رتيبة، أنت وحدك من يستطيع تغيير الإيقاع واللحن لِتُبهرَ الأسماع.لم يكن قد تبقى لفارس في هذا السجن سوى شهر واحد فقط، لكنه قرر الهروب في هذا التوقيت بالذات، إنه الحبّار؛ الحبار الذي ينتظر فريسته دائمًا هكذا دونما حراك، حتى يظن من يراقبه أنه تجمد أو فقد الحركة أو ربما الرغبة في الافتراس نفسها، ينقضُّ على فريسته في التوقيت المناسب له وحده، ظافرًا بغنيمته ومعلنًا انتصاره في معركةٍ من جولةٍ وحيدة لا مجال فيها لعودة الخصم للانتقام أبدًا".