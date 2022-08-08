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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة مستريح أسوان بسبب وعكة صحية لرئيس الدائرة الاقتصادية بقنا

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، نظر قضية مصطفى البنك، والمشهور إعلامياً بـ مستريح أسوان، إلى جلسة قادمة، لتعرض رئيس الجلسة لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى.

جار الإعلان عن تحديد موعد آخر عقب تماثل رئيس الدائرة للشفاء، لنظر القضية فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين و النصب عليهم.

جنايات قنا الاقتصادية تستأنف محاكمة مستريح أسوان

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وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، استأنفت اليوم الاثنين، محاكمة مصطفى البنك والمشهور إعلامياً بـ مستريح أسوان ، فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين، وتوظيفها دون سند قانونى.

شهدت الجلسة، حضور هيئة الدفاع عن المجنى عليهم و المتهم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حول القاعة و بمحيط المحكمة، لتأمين عملية المحاكمة.

تضمن أمر إحالة المتهم، بأنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول أرباح وهمية، جمع على اثرها 867 مليونا و771 ألف جنيه مصري، لتوظيفها فى تربية المواشى.

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالى حال طلبهم إياها.

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