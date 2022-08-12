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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

إطلالات فيفي عبده.. ألوان صاخبة وأزياء غريبة| فيديو جراف

الفنانة فيفي عبده
الفنانة فيفي عبده

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنانة فيفي عبده ، من أمام البحر وهي ترتدي إسدال الصلاة قي الساحل الشمالي ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حولها.

 

مش هخلص لو صوروني بالمايوه.. فيفي عبده تعوم بإسدال الصلاة| فيديو

الساحل الشمالي

وقالت  فيفي عبده، من خلال الفيديو: "صباح الفل والجمال والهنا من الساحل الشمالي، الناس ابتدت تيجي والواحد مش هيخلص لو صوروني بالمايوه فـ قولتلهم هاتولي جلبية، وانا هنزل البحر وهتبسط وهعوم".
 

كما كتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو: "ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر ومعلش اعتبروني عيلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله".

ولمتابعة المزيد حول أخبار فيفي عبده .. تابع الفيديو جراف التالي:

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