إطلالات فيفي عبده.. ألوان صاخبة وأزياء غريبة| فيديو جراف

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للفنانة فيفي عبده ، من أمام البحر وهي ترتدي إسدال الصلاة قي الساحل الشمالي ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حولها.

الساحل الشمالي

وقالت فيفي عبده، من خلال الفيديو: "صباح الفل والجمال والهنا من الساحل الشمالي، الناس ابتدت تيجي والواحد مش هيخلص لو صوروني بالمايوه فـ قولتلهم هاتولي جلبية، وانا هنزل البحر وهتبسط وهعوم".



كما كتبت فيفي عبده تعليقا على الفيديو: "ده أول وآخر يوم أنزل فيه البحر ومعلش اعتبروني عيلة وغلطت بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله".

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