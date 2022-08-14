وزير المجالس النيابية عن ضحايا كنيسة إمبابة: انتقلوا لمولاهم في ختام مشهود

نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ضحايا الحادث المأسوي الذي شهدته كنيسة المنيرة في الجيزة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية فى بيان له: “بقلوب يغمرها الألم ينعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ومستشارو الوزارة والعاملون بها، المُصاب الجلل الذي حل بالمصريين أبناء الوطن الذي قضوا نحبهم اليوم حال تعبدهم فانتقلوا لمولاهم في ختام مشهود. وإذ نبعث لقداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولذوي الضحايا بأعمق معاني الحزن وأصدق المواساة نتضرع في الآن ذاته للمولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهمنا جميعًا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن بالشفاء العاجل على المصابين. وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء”.