عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشبه بالنساء .. هجوم عنيف على إعلامي وفنان بسبب إطلالته

راشد الصالح
راشد الصالح

تعرض الإعلامي الكويتي الشهير صالح الراشد إلي حملة هجوم عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنسجرام  بعد ظهوره الأخير .

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الإعلامي الشهير صالح راشد بالغربية حيث اعتمد فيها تسريحة شعر جديدة بشعره الطويل.

 الإعلامي الكويتي الشهير صالح الراشد

بينما قام عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي برفض تلك الإطلالة لأن بها نوع من التشبه بالنساء .

سلوى عثمان: مروان حامد طالبني بعدم البكاء فى كيرة والجن.. والغيرة دفعت ممثلة لحذف مشاهدي .. ومحدش ليه دعوة برأيي فى ياسمين صبري I حوار

علي غرار عبد الحليم حافظ.. رحلة تامر حسني من حالة حب لـ بحبك

بدأ صالح الراشد  مسيرته الإعلامية في العام 2005 في الصحافة المكتوبة مع جريدة القبس و«مجلة أبواب» الشبابية مع الصحافي عزام العميم، ثم عمل مع الإعلامية ليلى أحمد في جريدة الراي.

 اما ظهوره على شاشة التلفزيون فكان كمتسابق من خلال برنامج «ديل أور نو ديل» على شاشة " الفضائية اللبنانية في مارس 2006 وقد استمر في البرنامج لمدة ثمانية حلقات وربح فيا 27 ألف دولار أمريكي وقد حققت حلقته للبرنامج دعاية تجارية جيدة ولكن الأنطلاقة الحقيقية كانت من خلال برنامج «رايكم شباب» على تلفزيون الراي في آواخر شهر يوليو 2006.

قدم راشد الصالح  بعدها عدة برامج منوعة في نوفمبر 2016 أعلن عن خروجه من تلفزيون الراي وانتقاله إلى قناة أخرى وأن عقده الذي دام عشر سنوات إنتهى. 

شارك راشد الصالح فى عدد من الاعمال الدرامية وهي انا عندي نص ، الوداع ، للحب كلمة 
 

 

راشد الصالح الكويت عبد الحليم حافظ ياسمين صبري لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ارتباط اسمه بتدريب الأهلي.. كيروش لـ صدى البلد: انتظروني في مصر قريبا

وزير التعليم الجديد يبدأ عمله بـ 8 قرارات عاجلة لحسم الجدل

بعد إنفصالها .. وصلة رقص لـ آيتن عامر على أنغام خطافة الرجالة|فيديو

الأهلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التفاوض مع السويسري فايلر

انهيار تاريخي في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

غضب شديد بالأهلي بسبب الشحات وأفشة ..تفاصيل

مفاجأة مدوية عن رحيل سواريش نهاية الموسم.. فيديو

مات مع أمه وهو بيشتري لبس الجامعة| حكاية طالب ثانوية فارق الحياة قبل دخول كلية الهندسة

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يتعرض لحادث مروري أثناء توجهه لمدينة العلمين الجديدة

فوطة في بطنها.. كارثة طبية تودي بحياة سيدة بالدقهلية| فيديو

مكتب التحقيقات: تفاصيل جديدة عن تحطم طائرة ومصرع قائدها بالرياض

عقدة صلاح ونطحة نونيز..4 أسباب وراء انطلاقة ليفربول الكارثية في الدوري الإنجليزي

الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات حرمان الطفل من حق الرؤية

خصم شهرين من مدير أوقاف الجيزة و إنذاره بالإعفاء من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء| ياسمين الخطيب بـ المايوه فى أحدث ظهور لها.. صور

علي غرار عبد الحليم حافظ.. رحلة تامر حسني من حالة حب لـ بحبك

احترس.. حشرة في البحر يمكنها ابتلاع تمساح كامل| فيديو

كلمات «ننة هو».. كيف أثارت دوللي شاهين الجدل بأغنية جديدة من تأليفها؟

فيديو

خرج يشتري لبس للجامعة.. مصرع طالب ووالدته أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

علي غرار عبد الحليم حافظ.. رحلة تامر حسني من حالة حب لـ بحبك

جت بيتي وكله بمزاجها.. اعترافات طالب الجامعة المتهم بهتك عرض عضوة نادٍ شهير

بعد إنفصالها .. وصلة رقص لـ آيتن عامر على أنغام خطافة الرجالة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

انشروا الأمل

غادة جابر

كان أحد العودة

طارق إسماعيل

الأزهر والكنيسة

محمود خليل

النَسَب

د.محمود بكري

الرئيس .. وحريق الكنيسة .. والثورة المطلوبة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا السم القاتل في الشائعات

د جمال عبد ربه

قيمة الوفاء

هند عصام

ميريت آمون.. الملكة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ