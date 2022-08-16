تشبه بالنساء .. هجوم عنيف على إعلامي وفنان بسبب إطلالته

تعرض الإعلامي الكويتي الشهير صالح الراشد إلي حملة هجوم عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنسجرام بعد ظهوره الأخير .

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة الإعلامي الشهير صالح راشد بالغربية حيث اعتمد فيها تسريحة شعر جديدة بشعره الطويل.

الإعلامي الكويتي الشهير صالح الراشد

بينما قام عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي برفض تلك الإطلالة لأن بها نوع من التشبه بالنساء .

بدأ صالح الراشد مسيرته الإعلامية في العام 2005 في الصحافة المكتوبة مع جريدة القبس و«مجلة أبواب» الشبابية مع الصحافي عزام العميم، ثم عمل مع الإعلامية ليلى أحمد في جريدة الراي.

اما ظهوره على شاشة التلفزيون فكان كمتسابق من خلال برنامج «ديل أور نو ديل» على شاشة " الفضائية اللبنانية في مارس 2006 وقد استمر في البرنامج لمدة ثمانية حلقات وربح فيا 27 ألف دولار أمريكي وقد حققت حلقته للبرنامج دعاية تجارية جيدة ولكن الأنطلاقة الحقيقية كانت من خلال برنامج «رايكم شباب» على تلفزيون الراي في آواخر شهر يوليو 2006.

قدم راشد الصالح بعدها عدة برامج منوعة في نوفمبر 2016 أعلن عن خروجه من تلفزيون الراي وانتقاله إلى قناة أخرى وأن عقده الذي دام عشر سنوات إنتهى.

شارك راشد الصالح فى عدد من الاعمال الدرامية وهي انا عندي نص ، الوداع ، للحب كلمة

