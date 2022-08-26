لا تشتروا أدوية من صفحات السوشيال ميديا| إحالة صاحب صيدلية بالإٍسكندرية للتحقيق

انتشرت خلال الفترة الحالية ظاهرة بيع الأدوية من خلال صفحات السوشيال ميديا،هذا بالإضافة إلى قيام بعض الصيدليات بإرسال رسائل عبر الواتس اب ومتابعة العملاء وتوصيل الأدوية لهم بدون وجود روشتة من الطبيب، الأمر الذى يعد مخالفا للقانون ويعرض حياة المواطنين للخطر .

واتخذت نقابة صيادلة الإسكندرية قرار ضد صيدلية تقوم ببيع منتجات على صفحات السوشيال ميديا ، حيث أحالت صاحب ومدير الصيدلية المتعاونة مع فيزيتا بالإسكندرية إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة للصيادلة .

وكان قد أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن البائع الذي يعرض منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى يبيع المنتج من خلال الصفحة وفي حالة قيامه بغلق الصفحة لا يمكن الوصول إليه..

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لإحدى البرامج الفضائية ، نصيحة للمواطنين قائلا: لا تشتري من على صفحات السوشيال ميديا أى منتج مثل الأدوية لأن أغلب الأدوية مغشوشة وتكون نصب واحتيال، ولا تشترى أي منتج إلا إذا كانت شركة معروفة، موضحا أن من يشترى منتجات عبر الإنترنت له نفس حقوق من يشترى منتجات من السوق التجاري العادي.

وأوضحت نقابة الصيادلة بالإسكندرية فى بيان علي مدار ستة اشهر انتهت خلالها تحريات نقابة صيادلة الإسكندرية حول ما يسمي "فيزيتا" بعد إعلانهم عن بيع الأدوية عبر صفحات الانترنت بالإسكندرية وقد تم التوصل الي الصيدلية الوحيدة المتعاونة معهم بالإسكندرية حيث تم احالة صاحب ومدير الصيدلية إلي لجنة التحقيق بحضور السيد المستشار وكيل عام النيابة الادارية و الدكتورة وكيلة النقابة بالإسكندرية.

وأضاف البيان الصادر من نقابة الصيادلة بمحافظة الاسكندرية انه قام السيد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية بإحالة ملفات التحقيق التي تمت من قبل لجنة التحقيقات بالنقابة الى هيئة التأديب بالنقابة العامة و ذلك لاتخاذ الإجراء العقابي المناسب بها .

ووجهت نقابة صيادلة بمحافظة الاسكندرية الشكر لجميع الزملاء لتعاونهم في هذا الملف و ندعو الجميع للالتزام الكامل بقانون مزاولة المهنة و النقابة بدورها تتواصل مع الجهات الرقابية المعنية بهيئة الدواء و غيرها لاتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين وضد أى حالات تتعامل بطرق غير قانونية