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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظلام لبنان.. الجزائر تمد يد المساعدة بتوفير الفيول لإنتاج الكهرباء

لبنان - علم
لبنان - علم

ظلام قاتم يعم لبنان بعدما أعلنت مؤسسة الكهرباء اللبنانية نفاد الوقود مما جعل المؤسسة غير قادرة علي مد البلاد بالطاقة؛  الأمر الذي استدعي المسؤولين للبحث عن بدائل.

الجزائر تؤمن الفيول لإنتاج الكهرباء 
فمن جانبه؛  قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن الجزائر مستعدة لمساعدة لبنان على تأمين الفيول أويل لإنتاج الكهرباء.

اتفاقية العراق تؤمن 40 ألف طن من الفيول
وأشار فياض إلى أن "الاتفاقية مع العراق سوف تؤمن لنا 40 ألف طن، ويجب أن نؤمن 110 آلاف طن لكي نؤمن 9 ساعات كهرباء من دول أخرى".

كما أضاف : العراق  مستعد لمساعدتنا في تأمين الفيول أويل هو الجزائر، حيث التقيت مع وزير خارجية الجزائر، ونحضر لزيارة مقبلة إلى الجزائر، والموضوع يتطلب معالجة ملف شركة سوناطراك".

لا مشكلة في المازوت 
وشدد فياض، على أنه "ليس على علمي أن هناك مشكلة في ما خص المازوت، إلا لو كان هناك أمر لوجستي، لكن ليس هناك مشكلة بشأن العرض والطلب".

زيادة تعريفة الكهرباء 
وتابع "أننا حصلنا على قرار من مؤسسة كهرباء لبنان على زيادة التعرفة مع زيادة التغذية، وننتظر موافقة الحكومة عليه، ويمكن أن يكون ذلك عبر موافقة استثنائية من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، أعلنت الخميس، عن نفاد مخزون المؤسسة من مادة "الغاز أويل"، مما سيؤدي إلى وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم غد الجمعة ليكتب فصلا جديدا في حالة الظلام الحالك الذي تعيشه البلاد .

نفاذ مخزون مادة الغاز اويل 
وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة فإن ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل".

اتفاقية العراق ولبنان
وأضافت: "حيث أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب العراق ولبنان، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر أغسطس 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر سبتمبر 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية".

استيراد الغاز الطبيعي من مصر 
وتابعت المؤسسة: "حيث أنه لا يزال لغاية الان، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من مصر، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية، وحيث ان خزين معمل الزهراني من مادة الغاز أويل قد وصل لأقصى حدوده الدنيا وقد شارف على النفاد، وإزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/08/2022 جراء نفاد خزينه من مادة "الغاز أويل"، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة. 

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