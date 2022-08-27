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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احذر الجمبري الكداب.. صراصير وعقارب البحر في الإسكندرية فيها سم قاتل (القصة الكاملة)

الجمبري الكداب أو
الجمبري الكداب أو الشيكال

في البحر حواديت وأسرار وحكايات، وما بين تحذيرات وتطمينات، انتشرت قصة الجمبري الكداب، أو "الشيكالة" كما يطلق عليه الصيادون في الإسكندرية.

تصريحات متضاربة حول "الجمبري الكداب"

وتباينت التصريحات من مختصين ما بين تطمينات حوله فائدته وأن تناوله آمن على الصحة ولا يمثل خطورة، وتصريحات أخرى حول خطورته وأنه يحتوي على مواد سامة وله أضرارا خطيرة على الصحة.
جاء ذلك بعد انتشار ما يعرف بـ "الجمبري الكداب" مع باعة الأسماك في أسواق الإسكندرية، وسط إقبال كبير من المستهلكين والمواطنين على شرائه بسبب انخفاض سعره والذي وصل إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد في منطقة بحري والأنفوشي.

الجمبري الكداب 

مفاجأة ... خبير: "الشيكال" آمن على الصحة

وفي تصريحات تلفزيونية، قال الدكتور إسماعيل رضوان خبير الثروة السمكية إن الجمبري الكداب أو الشيكال الذي انتشر في السوق في الآونة الأخيرة كبديل للجمبري وبأسعار أقل منه، أمن على الصحة.

الجمبري الكداب مفيد.. القومي لعلوم البحار يكشف الطريقة الصحيحة لتناوله

محدش عارف حاجة.. الجمبري الكداب مفيد ولا كارثة ؟


وأضاف رضوان أن الجمبري الكذاب هو استاكوزا المياه العذبة، ويتواجد داخلها، ودخل مصر في التسعينيات حين استورده أحد المستثمرين كنوع من القشريات ذات القيمة الغذائية العالية، ويشبه كثيرًا للجمبري، ولكن يختلف عنه بأن نسبة اللحم الصافي أقل منه.
وأكد رضوان غير مضر بالصحة نهائيًا بل هو مفيد جدًا، فهو نوع من القشريات مرغوب وله مطاعم متخصصة في تقديمه هو فقط في دول أخرى أما المجتمع المصري لا يعرف قيمته، ولكن بعد انتشاره بدأت شركات صينية في تجميعه بسعر بخس وتصدره.
وأشار خبير الثروة السمكية إلى أن الجمبرى الكذاب يعتبر مفترساً ويتغذى على صغار الكائنات البحرية الموجودة حوله، ما يتسبب في مشاكل في المزارع السمكية الموجودة حوله، لأنه يفترس الأسماك في فترة الحضانة، لكنه من الناحية الغذائية فليس له ضرر على الصحة العامة.

وجبة “الشيكال” فسفور الغلابة

خبير سموم: الجمبري الكداب سام وخطير

من جانبها، أصدرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز السموم سابقًا، من تناول الجمبري الكداب أو ما يطلق عليه "شيكال" أو "صراصير وعقارب البحر".
وأوضحت مدير مركز السموم السابق، أن الجمبري الأصلي يتميز بجسم شبه شفاف مفلطح من جانب إلى آخر وبطن مرن ينتهي بذيل يشبه المروحة، إضافة له أرجل متعددة للسباحة، وتكون الهوائيات طويلة وشبيهة بالثلج، مشيرة إلى أن الجمبري يتواجد في المياه الضحلة والعميقة، وفي بحيرات وجداول المياه العذبة، لافتة إلى أن له ألوان متعددة منها الرمادي والبني.  

عقارب أو صراصير البحر


وذكرت غانم أن أن أضرار الجمبري الكداب خطيرة في حالة إذا كان يعيش في منطقة صرف صحي أو مخلفات البحر وبقايا النباتات، لافتة إلى أنه يتغذى على الطحالب والنفايات ويمتص السموم في جسمه ويصبح ملوث، حيث يظل في الأماكن الملوثة ويتغذى على الملوثات ما يصبح تناوله خطر على الإنسان.

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احذر الجمبري الكداب.. صراصير وعقارب البحر في الإسكندرية فيها سم قاتل (القصة الكاملة)

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