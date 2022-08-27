سيدة تتقدم بإنذار طاعة ضد زوجها الطبيب .. نيفين منصور تكشف تفاصيل جديدة

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك زوجة تقدمت بأول إنذار طاعة ضد زوجها الطبيب، وذلك بإحدى محاكم الأسرة، بمصر، موضحة أن هذا الأمر يحدث لأول مرة فى مصر.

وأضافت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الزوجة اتهمت زوجها الطبيب بـ النشوز، معلقة :" طول الوقت نعلم أن إنذار الطاعة يكون من الزوج ضد الزوجة، وليس من الزوجة ضد الزوج".

ولفتت إلى أن انذار الطاعة الذى يلزم المرأة بطاعة زوجها، ينظمه قانون 1929 وتم تعديله 2022، و المادة الخامسة تنص على أن الزوجة لها الحق فى تقديم انذار بالطاعة للزوج.

وأشارت إلى أن هذه القضية بها تفاصيل كثيرة منها أن الزوج حرم الزوجة فى البداية من أولادها، وبعد ذلك قام بإعطائها البنات، وحصل زوجها على الأولاد، وأن هذه الأسرة بها 4 أولاد.