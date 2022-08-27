تبدأ من 499.900 جنيه .. 5 سيارات SUV موديل 2022 |صور

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2022، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتجهيزات الداخلية الخاصة بكل فئة، بالاضافة إلى التصميمات الهيكلية الخارجية، ومن ابرزها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام والتي تنتمي لعائلة الـ SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2022.

5 سيارات SUV موديل 2022

1 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع انتاج قوة قدرها 154 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي.

وتبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 داخل السوق المصري من 499,900 جنيه حتى 535,000 جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

2 – نيسان قشقاي موديل 2022

تتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وقوة 148 حصانا، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويتراوح سعر السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من 579 الف جنيه حتى 659 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

3 – هافال H6 موديل 2022

تعتمد السيارة هافال H6 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 4 سلندر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات جر امامي، بينما يسطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 233 نيوتن/متر، مع سعة 1500 سي سي تيربو.

وتبدأ أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 من 560 الف جنيه حتى 655 الف جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

4 – بيجو 3008 موديل 2022

تستهلك السيارة بيجو 3008 موديل 2022 كمية من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد اوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتقدم السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بسعر يبدأ من 679.990 جنيه حتى 809.990 جنيه.

5 سيارات SUV موديل 2022

5 – هيونداي توسان موديل 2022

زودت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9 ثواني.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من 595 الف جنيه حتى 755 الف جنيه.