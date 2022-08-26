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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو معاك 700 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV بهذا السعر | صور

لو معاك 700 ألف جنيه..
لو معاك 700 ألف جنيه.. 5 سيارات SUV بهذا السعر

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، والتي تقدم بتصميم رياضي وعصري فاخر، مع مجموعة من أفضل التقنيات العصرية ووسائل الترفيه، لتحقيق تجربة قيادة ممتعة ورائدة.

وفي السطور التالية يقدم موقع صدى البلد المواصفات والأسعار الرسمية لأشهر 5 سيارات  SUV بسعر 700 ألف جنيه تقريباً.

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كيا سبورتاج موديل 2022

كيا سبورتاج موديل 2022

تعتبر سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات العلامة التجارية الكورية على الإطلاق، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 140 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، متصل ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، مع منظومة جر أمامي للعجلات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من وضع الثبات حتى الوصول الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل:

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 654,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 704,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 719,900 جنيه.

 

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022

تستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 إلى 201 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.

 

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022:

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 660,000 جنيه.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 715,000 جنيه.

هيونداي توسان موديل 2022 الفئة السابعة بسعر 755,000 جنيه.

 

سيات اتيكا موديل 2022

سيات اتيكا موديل 2022

تعتمد السيارة السيارة سيات اتيكا موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو"، يستطيع توليد قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك، ويمكنها التسارع من وضع الثبات وصولًا الى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

الأسعار الرسمية للسيارة سيات اتيكا موديل 2022:

سيات اتيكا موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة قدرها 675 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2022 الفئة الثانية بقيمة قدرها 725 ألف جنيه.

 

سيتروين C5 موديل 2022

سيتروين C5 موديل 2022

تعتمد السيارة سيتروين C5 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، ويمكن للسيارة ان تتسارع انطلاقاً من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم / ساعة في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى 200 كم في الساعة ، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

 

الأسعار الرسمية للسيارة سيتروين C5 موديل 2022:

سيتروين  C5موديل 2022 الفئة الثانية بسعر684,900 جنيه.

سيتروين  C5موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 734,900 جنيه.

 

بيجو 5008 موديل 2022

بيجو 5008 موديل 2022

تعتمد سيارة بيجو 5008 موديل 2022 على محرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1.6 لتر، تيربو، ينتج قوة تصل الى  163 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن متر، وصرفية وقود 17.2 كم/لتر، وبفضل هذه المواصفات تتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.2 ثوانٍ فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 206 كيلومتر في الساعة، معتمدة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

 

الأسعار الرسمية لسيارة بيجو 5008 موديل 2022:

بيجو 5008 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 649,990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 713,990 جنيه.

 

اتيكا سيات سيتروين هيونداي توسان SUV السيارات الرياضية كيا سبورتاج

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