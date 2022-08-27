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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد زيادة أسعار بلايستيشن.. مايكروسوفت تعلن بشرى سارة لمحبي إكس بوكس

مايكروسوفت  تعلن
مايكروسوفت  تعلن بشرى سارة لمحبي إكس بوكس

في تحد جديد لأجهزة بلايستيشن، قررت شركة مايكروسوفت عدم رفع أسعار أجهزة الألعاب المملوكة لها Xbox  إكس بوكس، وذلك في محاولة لإغراء المستخدمين وراغبي الشراء الجدد، بعد قرار شركة سوني رفع أسعار بلايستيشن. 

وقالت شركة مايكروسوفت إنها لن ترفع  أسعار أجهزة إكس بوكس، وستبقى عليها كما هي، وسينطبق الأمر على أجهزة  Xbox Series S وهي النسخة الأرخص، وكذلك أجهزة Xbox Series X والتي تعد النسخة الأغلى.      

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وصرح متحدث باسم شركة مايكروسوفت لموقع CNET : "نحن نقيّم أعمالنا باستمرار لنقدم لمشجعينا خيارات ألعاب رائعة، حيث سيظل سعر التجزئة المقترح لأجهزة Xbox Series S عند 299 دولارًا أمريكيًا - أي ما يعادل جنيه 5 آلاف و 730 مصري- و Xbox Series X هو 499 دولارًا- أي ما يعادل 9 آلاف و 562 جنيه مصري-  وهذا ينطبق أيضًا على الأسواق الأخرى وأسعارها الحالية."

كما قدمت شركة Nintendo تطمينات مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر ، قائلة إنها لا تخطط لرفع الأسعار على وحدة التحكم المحمولة الخاصة بها Switch.

ومنذ أيام، أعلنت شركة سوني اليابانية عن زيادة أسعار أجهزة PS5 بلايستيشن 5 ،  بنسبة 10 % في أوروبا، وحوالي 6 %  في المملكة المتحدة، كما ستقرر الشركة في وقت لاحق رفع أسعار الأجهزة بنسب مختلفة في عدد الأسواق الأخرى، مثل الصين وأستراليا والمكسيك وكندا  والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. 

ومؤخرا، اعترفت مايكروسوفت ، أن مبيعاتها لأجهزة إكس بوكس وان Xbox One، كانت أقل من نصف أجهزة PS4 بلايستيشن 4 المملوكة لشركة سوني، وذلك بعد سنوات طويلة من عدم إفصاح الشركة عن المبيعات، نظرا لخسارتها المتوالية، حيث تعمل مايكروسوفت على إغلاق هذه الفجوة العملاقة من خلال وحدات تحكم Xbox Series S / X .

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