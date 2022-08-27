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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلى بالك.. علامات أكيدة لاختراق هاتفك .. يجب تفعيل هذه الإجراءات فورا

علامات أكيدة لاختراقك..
علامات أكيدة لاختراقك.. ويجب تفعيل هذه الإجراءات فورا

مع تكرار حوادث الاختراق واستهدافها لبيانات المستخدمين الشخصية وأيضا البيانات البنكية، أصبح من الضروري للغاية متابعة نشاط هاتفك وإعدادات الخصوصية به حيث أن معظم الهجمات الإلكترونية التي تستهدفه تكون من بعد، وأحيانا قد يتم اختراق المستخدم ولكن دون علمه. 

 

وبحسب موقع منظمة Security المتخصصة في الأمن السيبراني  فإن هناك عدد من العلامات التي قد تؤكد لك اختراق هاتفك بالفعل، والتي من خلالها يمكنك التصرف بشكل عاجل للحفاظ على بياناتك المهمة، من خلال تفعيل الإجراءات الآتية: 

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علامات أكيدة لاختراق هاتفك 

 

ملاحظة أنشطة غير عادية على حساباتك
انخفض أداء هاتفك.
فرض إغلاق تطبيقاتك بشكل متكرر.
ملاحظة مكالمات ورسائل غير معروفة على هاتفك.
بطاريتك تنفد بسرعة.
ملاحظة نوافذ منبثقة غير معروفة  أثناء استخدام هاتفك.
نفاد بيانات هاتفك بشكل أسرع من المعتاد.
ملاحظة تطبيقات أو عمليات غير معروفة على جهازك.
يتطور هاتفك إلى درجة حرارة عالية في كل مرة.
لاحظت أنشطة أو معاملات غير عادية عبر الإنترنت على هاتفك. 

 

إجراءات لابد من تفعيلها فورا عند اختراق هاتفك 

 

تغيير كلمات السر الخاصة بك


أول وأهم شيء يجب فعله بعد استشعار أن هاتفك قد تم اختراقه هو تغيير كلمات مرور حساباتك، من خلال إنشاء كلمة مرور قوية جديدة، وستتلقى إشعارًا عندما يحاول شخص ما الوصول إلى حسابك من موقع أو جهاز غريب، لذلك قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك. 

وإذا لاحظت أن المخترق قد قام بتغيير كلمة المرور الخاصة بك في وقت سابق ، يمكنك النقر فوق الزر "نسيت كلمة المرور" في صفحة الحساب، وقم بإعادة تأكيد هويتك بأي وسيلةلاستعادة حسابك فورا. 

 

تمكين المصادقة الثنائية


سيؤدي تمكين "المصادقة الثنائية" أو "التحقق بخطوتين" لحساباتك إلى جعلها أكثر أمانًا،حيث سيطلب منك رمز OTP عبر رقم هاتفك أو مصدر آخر موثوق به في أي وقت تريد فيه تسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز أو موقع جديد، لذلك ، حتى إذا كان المخترق يعرف كلمة مرورك ، فإن عملية التحقق بخطوتين ستمنعه من القيام بأى شئ. 

 

كيفية تمكين التحقق بخطوتين لحسابات جوجل 

افتح تطبيق جوجل على هاتفك أو قم بزيارة google.com ، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لم تقم بذلك.
اضغط على علامة التبويب الأمان
قم بالتمرير لأسفل قليلاً وحدد التحقق بخطوتين
انقر فوق GET STATED
قم بتأكيد كلمة مرور حسابك
إذا كنت تستخدم هاتفك الأندرويد قد تطالبك جوجل بـ "استخدام هاتفك لتسجيل الدخول".
انقر فوق الارتباط "إظهار المزيد من الخيارات" لتحديد طريقة تأكيد أخرى.
 

مراجعة تطبيقاتك وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تتذكر تنزيلها

أسهل طريقة يمكن للمخترق من خلالها الوصول إلى هاتفك هي تثبيت تطبيقات تجسس عليه، وبهذه الطريقة ، سيستمر المخترق في الحصول على بياناتك بقدر ما يحتاج إليها، لذلك يجب فحص جميع تطبيقاتك وتثبيت التطبيقات التي لا تتذكر تثبيتها. 

لمستخدمي أندرويد:

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات
اضغط على التطبيقات والإشعارات
انقر على الخيار لعرض جميع التطبيقات أو "معلومات التطبيق" أو "إعدادات التطبيق".
 قم بالتمرير لأسفل بعناية وافحص التطبيقات .
إذا وجدت أيًا غريبًا ، فحدده ، واضغط على زر إلغاء التثبيت على الفور.
قد تكون بعض التطبيقات عنيدة بفشلها في إلغاء التثبيت، وفي هذه الحالة ، انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم تطبيقات مسؤول الجهاز وأوقف تشغيل التطبيق المشتبه به. 

 

لمستخدمي هواتف آيفون :

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات
قم بالتمرير لأسفل لعرض جميع تطبيقاتك
إذا وجدت واحدة غريبة ، فقم بإلغاء تثبيتها على الفور.
تثبيت وتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات
 

قم بتحميل أى تطبيق موثوق لمكافحة الفيروسات 

ويوجد عدد من أفضل التطبيقات لمكافحة الفيروسات منها McAfee Mobile Security ، و تطبيق Avast Mobile Security، وتطبيق Kaspersky Internet Security ، وتطبيق Online Anti-Virus Panda Security وكذلك Bitdefender Anti-Virus . 

 

إعادة ضبط المصنع لهاتفك 

وتعتبر الطريقة الأكثر فاعلية هي إعادة المصنع لهاتفك حيث سيساعد القيام بذلك على حذف جميع التطبيقات والملفات الضارة وغيرها على هاتفك، وسيؤدي أيضًا إلى جسر الاتصال بينك وبين المخترق، ولابد من التأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هاتفك الأندرويد بشكل صحيح قبل إعادة تعيينه، ثم اتبع هذه الخطوات لإعادة ضبط هاتفك : 

افتح الإعدادات
انقر انقر فوق خيارات إعادة التعيين.
حدد محو جميع البيانات (إعادة ضبط المصنع).
قم بتأكيد الإجراء الخاص بك وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل هاتفك.

  

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