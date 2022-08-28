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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشيطان زين له قتل زوجته.. جريمة شرف تهز شبين القناطر (القصة الكاملة)

الشيطان زين للزوج
الشيطان زين للزوج قتل زوجته بعد شكه في سلوكها بشبين القناطر

قرية طحوريا بشبين القناطر بـ محافظة القليوبية.. كانت شاهدة على جريمة بشعة، حينما بدأت الشكوك تساور الزوج المتهم في سلوك زوجته، بعد فترة من الزواج، وبعيدا عن ما إذا كان محقا بشأن شكوكه أم لا، فلم يكن تصرف الزوج يليق بما أمرنا الله تعالي به في مثل هذه الظروف. 

الشك يدفع بالزوج بتسديد طعنات نافذه لزوجته

فبعد أن تغلغل الشك وتسرب إلى قلب الزوج المتهم بشأن سلوك زوجته، بدأت الدماء تغلي فى عروقه، وبدأ التفكير في معاقبتها يملأ رأسه، حتى تمكن منه الشيطان وسيطر على جوارحه، ليسدد لها طعنات نافذة في جسدها أودت بحياتها على الفور، متغافلا عن قول الله تعالى " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" وقوله أيضا فى كتابه الكريم " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".  

لم يكن الزوج المتهم يتوقع أن يتم القبض عليه بهذه السرعة، بان تم ابلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة، التى تحركت على الفور لتحديد الجاني، وتم القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات. 

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تفاصيل الحادث.. وحبس المتهم

شهدت إحدى قري شبين القناطر بالقليوبية مقتل زوجة علي يد  زوجها  حيث سدد لها طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال لشكه في سلوكها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق  وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بمقتل زوجه  بقرية طحوريا بشبين القناطر  انتقل مركز شبين القناطر وتبين قيام زوج بقتل زوجته حيث سدد له طعنات نافذة اودت بحياتها في الحال لشكه في سلوكها.

وبإجراء التحريات تبين شك الزوج في سلوك زوجته فسدد لها طعنات نافذة اودت بحياتها في الحال تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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