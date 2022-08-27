خوفا من انهياره.. أهالى ميت عاصم ببنها يستغيثون من تهالك كوبرى الترعة

اشتكى أهالى قرية ميت عاصم ، التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، من كسر حديد كوبري الترعة بالقرب من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع.

وطالب الأهالى بسرعة إصلاح حديد الكوبرى بسبب تهالكه مما يشكل خطورة على المارة ، مؤكدين أن الكوبرى يتواجد فى مدخل القرية بالقرب من الطريق الزراعي السريع بنها القاهرة.



من ناحية أخرى افتتح وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ١٠ مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت ٢٧٤ مليون جنيه، في قطاعات الشباب والرياضة والطرق والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري بمدينتي الخصوص والخانكة ، وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٤، وإستمراراً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

واستهل "المحافظ" ، جولته بقطاع الموارد المائية والري، حيث تفقد ترعة كشمير اليمنى بعد الإنتهاء من تأهيلها وتبطينها، والتي يبلُغ طولها ١٢كم، بداية من سرياقوس وتنتهي بأبو زعبل، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضح "الهجان" خلال تفقده أن نصيب القليوبية في المرحلة الأولى من المشروع القومي تأهيل وتبطين الترع، يبلغ 410 كيلو متر طولي، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، ويتضمن نحو 55 ترعة يتم تطويرها، بهدف توفير المياه ، وإعادة القطاع التصميمي للمجرى المائي، وبذلك لن يكون هناك إهدار لأي نقطة مياه، ولسرعة وصول المياه للمنتفعين، بالإضافة إلى عدالة التوزيع مع توفير نفقات الصيانة، لافتاً إلى أن التبطين يمنع نمو الحشائش في الميول ، والمحافظة على المياه من المخلفات، مع العودة للشكل الجمالي للمجاري المائية، مُشيراً بأن قطاع الموارد المائية والري، تم تنفيذ 296 كيلو متر به كمرحلة أولى، وجارى الإنتهاء من المستهدف بالكامل في المرحلة الثانية.

واستكمل "المحافظ" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بتفقده لتوسعة مدرسة ثانوي عام بنات بأبوزعبل، بعدد ١٥ فصل، ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة ٢٤ فصل، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كما تفقد "الهجان" توسعات المدرسة الإبتدائية بالقلج، بعدد 12 فصل ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة ٢٨ فصل، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقده لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد راضي عبد الهادي الزياتي الثانوية العام المشتركة ، بعدد ٩ فصول لتصبح عدد ٤٨ فصل بتكلفة 3.5 مليون جنيه، علاوة على تفقده لمدرسة الخصوص للتعليم الأساسي، وتتكون من ٣مباني، منهم ٢مبنى رفع كفاءة بالكامل، و١ مبنى إنشاء جديد لعدد ١٨فصل، ليصبح عدد الفصول بالمدرسة بعد التوسعة ٦٠ فصل موزعين على ٣مباني، بالإضافة إلى إنشاء ٤٢ عين لدورات مياه جديدة، ومعمل، ومكتبة، وحاسب آلي، وغرف إدارية، بتكلفة 21 مليون جنيه.