عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من انهياره.. أهالى ميت عاصم ببنها يستغيثون من تهالك كوبرى الترعة

الكوبري
الكوبري

اشتكى أهالى قرية ميت عاصم ، التابعة لمركز ومدينة  بنها بمحافظة القليوبية، من كسر حديد كوبري الترعة بالقرب من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع.

وطالب الأهالى بسرعة إصلاح حديد الكوبرى بسبب تهالكه مما يشكل خطورة على المارة ، مؤكدين أن الكوبرى يتواجد فى مدخل القرية بالقرب من الطريق الزراعي السريع بنها القاهرة.

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة

محافظ القليوبية يتفقد 9 مشروعات بالقناطر الخيرية بتكلفة مليار و460 مليون جنيه


من ناحية أخرى افتتح وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ١٠ مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت ٢٧٤ مليون جنيه، في قطاعات الشباب والرياضة والطرق والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري بمدينتي الخصوص والخانكة ، وذلك ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٤، وإستمراراً  لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

واستهل "المحافظ" ، جولته بقطاع الموارد المائية والري، حيث تفقد ترعة كشمير اليمنى بعد الإنتهاء من تأهيلها وتبطينها، والتي يبلُغ طولها ١٢كم، بداية من سرياقوس وتنتهي بأبو زعبل، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضح "الهجان" خلال تفقده أن نصيب القليوبية في المرحلة الأولى من المشروع القومي تأهيل وتبطين الترع، يبلغ 410 كيلو متر طولي، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، ويتضمن نحو 55 ترعة يتم تطويرها، بهدف توفير المياه ، وإعادة القطاع التصميمي للمجرى المائي، وبذلك لن يكون هناك إهدار لأي نقطة مياه، ولسرعة وصول المياه للمنتفعين، بالإضافة إلى عدالة التوزيع مع توفير نفقات الصيانة، لافتاً إلى أن التبطين يمنع نمو الحشائش في الميول ، والمحافظة على المياه من المخلفات، مع العودة للشكل الجمالي للمجاري المائية، مُشيراً بأن قطاع الموارد المائية والري، تم تنفيذ 296 كيلو متر به كمرحلة أولى، وجارى الإنتهاء من المستهدف بالكامل في المرحلة الثانية.

واستكمل "المحافظ" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بتفقده لتوسعة مدرسة ثانوي عام بنات بأبوزعبل، بعدد ١٥ فصل، ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة ٢٤ فصل،  بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كما تفقد "الهجان" توسعات المدرسة الإبتدائية بالقلج، بعدد 12 فصل ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة ٢٨ فصل، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقده لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد راضي عبد الهادي الزياتي الثانوية العام المشتركة ، بعدد ٩ فصول لتصبح عدد ٤٨ فصل  بتكلفة 3.5 مليون جنيه، علاوة على تفقده لمدرسة الخصوص للتعليم الأساسي، وتتكون من ٣مباني، منهم ٢مبنى رفع كفاءة بالكامل، و١ مبنى إنشاء جديد لعدد ١٨فصل، ليصبح عدد الفصول بالمدرسة بعد التوسعة ٦٠ فصل موزعين على ٣مباني، بالإضافة إلى إنشاء ٤٢ عين لدورات مياه جديدة، ومعمل، ومكتبة، وحاسب آلي، وغرف إدارية، بتكلفة 21 مليون جنيه.

بنها محافظة القليوبية تبطين الترع الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: دخول 39 مسجدا جديدا و92 مقرأة للخدمة في القليوبية

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة

بحضور 4 وزراء والمفتى.. القليوبية تحتفل بعيدها القومى اليوم

محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 10 مشاريع قومية وخدمية بتكلفة 274 مليون جنيه

ترشيحاتنا

سامح عاشور عن قرار استبعاده من الانتخابات: جار اتخاذ إجراءات الطعن

القطاع الخاص وإيرسفنكس.. وزير الطيران ينعش الملفات العاجلة في اجتماعاته الأولى

موجود بكل بيت وبـ جنيه.. مكون يخلصك من إصفرار الأسنان في دقيقة

سامح عاشور الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جمعت بين جورج الراسي وطليقته| شاهد

قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

تصدرت التريند.. شاهد صور سارة الطباخ مع حسام حبيب

بدون مكياج.. يسرا تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

فيديو

تثبيت سعر الفائدة .. أهم قرارات القطاع الاقتصادي لاستكمال مسيرة التنمية | فيديو جراف

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ