مفاجأة لعشاقه.. آيس كريم البطيخ بمذاق لا يقاوم

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطيخ وخاصة فى ظل هذه الأيام خلال أرتفاع درجة الحرارة ، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم بطيخ بمذاق لا يقاوم .
أيس كريم البطيخ:
المقادير
٤/١ كوب ماء
٤/١ كوب سكر
٤ أكواب مكعبات بطيخ مخلية من البذور
١كوب زبادي قليلة الدسم
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة عمل أيس كريم البطيخ بالخطوات :
١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.
٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.
٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي عليه الماء والزبادي وعصير الليمون.
٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.
٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدأي بوضعه في أكواب التقديم وبألف هنا
ملحوظه
يمكن استخدام قوالب الاستيك الجاهزة ووضع اعواد الايس كريم الخشبيه وصب الخليط بها حتي تجمد وتقدم بالف هنا