مفاجأة لعشاقه.. آيس كريم البطيخ بمذاق لا يقاوم

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطيخ وخاصة فى ظل هذه الأيام خلال أرتفاع درجة الحرارة ، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم بطيخ بمذاق لا يقاوم .

أيس كريم البطيخ:



المقادير

٤/١ كوب ماء

٤/١ كوب سكر

٤ أكواب مكعبات بطيخ مخلية من البذور

١كوب زبادي قليلة الدسم

١ ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل أيس كريم البطيخ بالخطوات :



١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.

٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.

٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي عليه الماء والزبادي وعصير الليمون.

٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.

٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدأي بوضعه في أكواب التقديم وبألف هنا



ملحوظه



يمكن استخدام قوالب الاستيك الجاهزة ووضع اعواد الايس كريم الخشبيه وصب الخليط بها حتي تجمد وتقدم بالف هنا