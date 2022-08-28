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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة لعشاقه.. آيس كريم البطيخ بمذاق لا يقاوم

مفاجئة لعشاقة آيس
مفاجئة لعشاقة آيس كريم البطيخ بمذاق لا يقاوم

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطيخ وخاصة فى ظل هذه الأيام خلال أرتفاع درجة الحرارة ، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل آيس كريم بطيخ بمذاق لا يقاوم .

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أيس كريم البطيخ:


المقادير
٤/١ كوب ماء
٤/١ كوب سكر
٤ أكواب مكعبات بطيخ مخلية من البذور
١كوب زبادي قليلة الدسم
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون


طريقة عمل أيس كريم البطيخ بالخطوات :


١- ضعي الماء والسكر في إناء صغير على نار متوسطة وقلبي جيدا حتى يذوب السكر.
٢- اسكبي الماء في كوب وضعيه جانبا حتى يبرد تماما.
٣- ضعي مكعبات البطيخ في الخلاط الكهربائي حتى تصبح سائلة. اسكبيها في وعاء كبير فارغ واضيفي عليه الماء والزبادي وعصير الليمون.
٤- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
٥- قومي بوضع جميع المكونات في وعاء معدني وضعيه في الفريزر للتجميد لمدة ٦ ساعات، حتى يتماسك تماما.
٦- عند التقديم، اخرجي أيس كريم البطيخ من الفريزر واتركيه جانبا لمدة ٥ دقائق، ثم ابدأي بوضعه في أكواب التقديم وبألف هنا


ملحوظه


يمكن استخدام قوالب الاستيك الجاهزة ووضع اعواد الايس كريم الخشبيه وصب الخليط بها حتي تجمد وتقدم  بالف هنا

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