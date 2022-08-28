مدير الأقصى:السماح للمستوطنين باقتحام المسجد عبر باب الأسباط هدفه المس بسيادة الأوقاف الإسلامية

قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، اليوم /الأحد/، إنه لم يحدث منذ عام 1967 أن سمح الاحتلال الاسرائيلي للمستوطنين بالخروج من الأقصى وإعادة اقتحامه عبر باب الأسباط.

وأضاف الكسواني - في تصريح صحفي - أن سماح الشرطة الإسرائيلية بذلك هدفه المس بسيادة الأوقاف الإسلامية والادعاء عليها وإثارة الشارع الفلسطيني والمقدسي تحديدًا ضد الأوقاف الإسلامية، بحجة أنها صمتت تجاه هذا السلوك الاستفزازي للمستوطنين، مشيرا إلى أن ما حدث هو انتهاك للوضع القائم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد سمحت في وقت سابق اليوم لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب "الأسباط" بعد خروجهم من باب المغاربة.

