زيادة في أسعار ام جي HS موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت القائمة السعرية الخاصة بإصدارات ام جي، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدامات MG HS موديل 2022، والتي جاءت بزيادة سعرية بلغت 20 ألف جنيه.

ام جي HS موديل 2022

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأحدث أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022

ام جي HS موديل 2022

حصلت السيارة ام جي HS موديل 2022 على هيكل خارجي رياضي، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وسقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى مصبايح LED، ومرايات كهربائية جانبية، وجنوط تصل لـ 18 بوصة، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لتر.

ام جي HS موديل 2022

ويمكن للسيارة ام جي HS موديل 2022 أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.6 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

ام جي HS موديل 2022

وزودت السيارة ام جي HS موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات طراز DSG تتكون من 7 سرعات.

ام جي HS موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي HS موديل 2022

الفئة الأولى ام جي HS موديل 2022 بسعر 610 آلاف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS موديل 2022 بسعر 615 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي HS موديل 2022 بسعر 620 ألف جنيه.