عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز 15 مايو: بيع 33 محلا في سوق التونسي بالمزاد العلني اليوم

طرح محال تجارية ب
طرح محال تجارية ب 15 مايو

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، عن عقد مزاد علني ،اليوم الاثنين ،لبيع عدد من المحلات لتشغيل السوق التونسي بمدينة 15 مايو شرق الطريق الدائري بمساحة 15 فدانا.


وقال جهاز مدينة 15 مايو، إن المشروع يهدف إلى توفير فرص استثمارية بمجمع الأسواق بغرض توفير فرص عمل للشباب لتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة والمصنعين بالمنطقة الصناعية، نظرا لموقعه المتميز، والذي تحيط به منطقة صناعية مركزية وامتدادها، ومنطقة الإسكان المتوسط (سكن كل المصريين)، وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء، ومحور سكن كل المصريين منخفض التكاليف، حيث يحتوي على 960 محلا تجاريا، ومعارض للمصانع، ومعارض لمنتجات اليوم الواحد، ومنافذ أسواق جملة وقطاعي، وأماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة، بخلاف المباني الخدمية والتي تشمل مسجدا ونقطة إسعاف ونقطة شرطة ومبنى إداريا.

txt

وزير الإسكان: السيسى يضع مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا على رأس اهتماماتنا

txt

استعدادا لـCOP27.. بحوث الإسكان ينظم منتدى "نحو مدن خضراء مستدامة" 12 سبتمبر

وأكد جهاز مدينة 15 مايو، أنه سيتم كمرحلة أولى طرح 33 محلا تجاريا بنشاطات تجارية مختلفة، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 إلى 39م2، وذلك بالمبنى رقم “21، و22” في مزاد علني بمقر الجهاز اليوم الاثنين 29 أغسطس، الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط و المواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

مميزات الطرح

وأفاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن أهم ما يميز الطرح الحالي الذي تتولى إدارته هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو هو السماح بتكرار الأنشطة، خاصة الخدمية للمواطنين، بهدف إحداث طفرة نوعية في السوق، علاوة على السماح بضم المحلات المجاورة لاستغلالها كمنفذ جملة بالموقع المتميز للسوق، حيث تقع على الطريق الدائري للمدينة والذي يربط المدينة بجميع محاور الطرق والأوتوستراد الأوسطي.
 

 

15 مايو جهاز مدينة 15 مايو السوق التونسي المحلات مدينة 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

مش هتغير.. رسالة غامضة تكشف سبب طلاق آيتن عامر |فيديو

ترشيحاتنا

قراءة الفاتحة لقضاء الحاجة.. فضلها وأسرار شرعية تغفل عنها

زيادة جرامات بهذه المنطقة في الجسم خطر على صحتك

شركة Dell تعلن غلق جميع مكاتبها ومغادرة روسيا نهائيا

كيف تخطط روسيا لضم مناطق أوكرانيا إليها؟.. تفاصيل

أكرم توفيق السبب.. فيوتشر يصدم مجلس إدارة الأهلي.. فيديو

قتل مراته وهي حامل في التاسع| تفاصيل مأساة إنسانية بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ