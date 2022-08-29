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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلطة وزير الأوقاف على المساجد .. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها، سلطة وزير الأوقاف علي المساجد .

القرار الإداري .. النقض توضح

اختصاصات محكمة الموضوع ..النقض توضح

جاء في حيثيات الحكم أن  إذ كانت المنازعة المطروحة تتعلق بإزالة مخلفات بناء مسجد من أرض المطعون ضده والتعويض عن عدم الانتفاع بأرضه ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى أن هذه المخلفات ناتج أحلال وتجديد بناء مسجد ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته – وزير الأوقاف – هو صاحب الصفة فى الدعوى والمسئول عن إزالتها وتعويض المضرور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام الطاعنين جميعاً بصفاتهم بما قضى به فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الأخير(مدير مديرية الأوقاف و محافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بصفتهم).

وزير الاوقاف محكمة النقض الوحده المحلية رئيس الوحدة المحلية محكمة الدرجة الأولي

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