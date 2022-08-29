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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الأولى بمصر .. إطلاق مشروع الشهادات المهنية في التدريس لتطوير 2000 معلم

صدى البلد

 

 


يوقع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مذكرة تفاهم لدعم مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس بمشاركة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " الايسيسكو" و عبد الله  صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية.


يقام حفل توقيع مذكرة التفاهم لدعم مشروع "الشهادات المهنية الدولية في التدريس" للمرة الأولى بمصر مساء يوم الثلاثاء 30 أغسطس داخل أحد الفنادق بجاردن سيتي بالقاهرة.ويستفيد منه على مدار ثلاث سنوات نحو 2000 معلم ومعلمة مصرية .


يشارك في دعم واطلاق مشروع الشهادات المهنية الدولية ثلاث جهات هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.


ويعد مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس نظاما شاملا لتطوير المعلمين والمعلمات من أجل تحقيق اهداف المنهج التربوي وتطويره في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وهي 54 دولة على مستوى العالم الإسلامي.

كما تُعد مؤسسة صالح كامل الإنسانية، أول مؤسسة سعودية مانحة، تدعم تنفيذ مشروع "الشهادات المهنية في التدريس" خارجيًا لدولة عضو في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة؛ وهي جمهورية مصر العربية.

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