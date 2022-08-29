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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انقسام بسبب حراسة المرمي .. شوبير يكشف آخر تطورات الصفقات الجديدة بالأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة التي يستهدف النادي الأهلي التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إنه حتى الآن ثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين وأحمد عادل ميسي هما الأقرب للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكذلك مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي الذي يكثف الأهلي من مفاوضاته معه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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انقسام داخل الأهلي بسبب حراسة المرمي 

وواصل شوبير فيما يخص ملف تعاقد الأهلي مع حارس مرمى جديد بالموسم القادم أكد أنه هناك انقسام داخل القلعة الحمراء حول التعاقد مع حارس مرمى فهناك البعض يرغب في ضم حارس مرمى جديد والبعض الآخر برفض فكرة ضم حارس مرمى بعد اجادة على لطفي ومصطفى شوبير بالفترة الأخيرة الماضية.

وأشار شوبير إلى أنه حال التعاقد مع حارس مرمى جديد سوف يتم إعارة أحد من الثنائي مصطفى شوبير أو على لطفى لمدة موسم واحد.

وأكد أن على رحيل ثنائي الأهلي الأجانب الجنوب افريقي بيرسي تاو والموزمبيقى لويس ميكيسونى وذلك نظرًا للاهتمام الأهلي بالتعاقد مع ثنائي أجنبي أخر خلال الفترة الصيفية الحالية.

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