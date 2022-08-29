مهاجم أجنبي .. شوبير يكشف تفاصيل تعاقدات الأهلي الجديدة ..ومصير تاو وميكيسوني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس صفقات النادي الأهلي الجديدة بعدما أنهي المارد الأحمر اتفاقه مع مهاجم أجنبي واعد.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع 3 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مهاجم أجنبي و3 صفقات قوية

وقال شوبير :«الأهلي أنهى تعاقده مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالفعل، كما أن الأهلي يسعى للتعاقد مع 3 صفقات أجنبيه قوية وهذا أمر مؤكد بنسبة 100%».

وأضاف: «بشكل كبير ومؤكد ميكيسوني وبيرسي تاو خارج أسوار القلعة الحمراء».

وتابع شوبير: «تردد حديث خلال الفترة الماضية عن انعقاد جلسة بين بعض لاعبي النادي الأهلي القدامى من أجيال مختلفة، وجميعهم مساندون ومحبون للنادي الأحمر، وأن تلك الجلسة ليس لها علاقة من بعيد أو من قريب بمجلس إدارة النادي الأحمر الحالي».

وواصل شوبير: «كان هناك اتفاق بين هؤلاء اللاعبين القدامى على أن تلك الجلسة ستعقد في النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، من أجل توصيل رسالة لأعضاء النادي الأحمر مفادها أن هناك ترابطا كبيرا بين اللاعبين القدامى بالفريق ومساندة كبيرة موجهة من جانبهم لكيان القلعة الحمراء، لكن استقالة شركة الكرة حال دون انعقاد تلك الجلسة، وما كان من كبير لاعبي النادي الأهلي القدامى وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، إلا أن فضل تأجيل تلك الجلسة لإشعار آخر».

وأتم: «من المتوقع أن يتم عقد تلك الجلسة بين لاعبي النادي الأهلي القدامى بعد انتهاء الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل».