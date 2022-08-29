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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جوزيه
جوزيه

 

 

يخطط محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتعيين البرتغالي مانويل جوزيه مستشارًا فنيًا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بدلًا من لجنة التخطيط التي لم تحقق النجاحات المرجوة منها.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الخطيب يفكر جديًا في تعيين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق قائد الجيل الذهبي في الأهلي مستشارًا فنيًا للنادي، من أجل المشاركة في التخطيط لقطاع كرة قوي على كافة المستويات بداية من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول، والمشاركة في انتداب الصفقات الجديدة وكذلك المدربين.

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وقرر مجلس الأهلي قبول استقالة ياسين منصور وشركة الكرة خلال الاجتماع الأخير، بسبب وجود خلافات بين الإدارة والشركة بعد فشل البرتغالي ريكاردو سواريش في تحقيق نتائج جيدة مع فريق الكرة، بعدما تولي المسؤولية الفنية خلفًا للجنوب إفريقي موسيماني.

كوزمين كونترا مرشحًا لخلافة سواريش

وكشف المصدر ذاته، أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي، دخل دائرة ترشيحات النادي الأهلي، لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن أحد الوكلاء عرض على الأهلي خلال الساعات الماضية، الروماني كوزمين كونترا، بعدما استقرار النادي على رحيل ريكاردو سواريش نهاية الموسم.

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وأوضح المصدر، أن الأهلي ضم كوزمين كونترا إلى ملف السير الذاتية التي يدرسها خلال الفترة الحالية، للاستقرار على المدير الفني الجديد للمارد الأحمر وخلافة سواريش.

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