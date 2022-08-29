مفاجأة للأهلاوية وصدمة للزمالكاوية.. عقد رعاية المارد الأحمر يقضي على الأبيض.. فيديو

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي أكد فيها أن الزمالك تلقى عرض من نفس الشركة الراعية للأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لأول مرة اتفق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحه بانه حصل على نفس العرض المقدم للأهلي من شركة يونايتد سبورتس التابعة للشركة المتحدة، ولكن أريد ان أقول له أن هذا الأمر ليس في صالح الزمالك.

وأضاف شبانة، الشركة التي سترعى النادي الأهلي من الممكن ان ترعى الزمالك، لكن قيمة الرعاية للنادي الأهلي ستفوق بكثير جدًا عن الزمالك، لان الأهلي يُحافظ على الصورة والأيمدج الخاصة به كناد، وفقًا لتصريحات سيف الوزيري، المدير التنفيذي لشركة بريزنتشن أن رعاية الأهلي قد تصل إلى مليار و300 مليون جنيه، بخلاف حقوق البث التلفزيوني.

شبانة يتحدى مرتضى منصور..

وأكمل شبانة، أتحدى أن أرى تصريح للمدير التنفيذي لبريزنتشن يتحدث فيه عن حصول الزمالك على هذا الرقم مثل الأهلي، هذا الأمر ليس تقليلًا من الزمالك، ولكن النادي الأبيض لابد ان يُعالج عيوبه ليحصل على نفس عقد رعاية الأهلي، ويصبح عنصر جذب للرعاة.

وأتم شبانة،ما علمته أن هناك شركات راعية ستتولى بناء ستاد الأهلي على أن تحصل على أسم الاستاد التي ستبنيه للنادي الأهلي، على أن يصبح مملوك للنادي الأحمر، وهو أمر يحدث في كل أندية العالم مثل ستاد الإمارات في إنجلترا الخاص بنادي أرسنال، والاتحاد الخاص بمانشستر سيتي في مدينة مانشستر يونايتد.