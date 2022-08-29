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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهديد شديد اللهجة من مرتضى منصور لـ كهربا.. فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تفاصيل انضمام زكريا الوردي إلى صفوف الأبيض خلال الفترة الماضية ، داعيا محمود كهربا لاعب الأهلي ، للكشف عن من حرضه على مغادرة القلعة البيضاء. 

 

وقال مرتضى منصور في تصريحاته على فضائية الزمالك: “زكريا الوردي كان ذاهبًا للعمل في فرنسا ، وكان هناك شجار بين الوداد والرجاء المغربي للتعاقد معه ، لكن اللاعب فضل الانضمام إلى الزمالك”.

 

وتابع: “الزمالك عُرض عليه لاعب آخر من المغرب ولاعب من تونس ، لكن فيريرا اختار الوردي لأن أسلوبه في اللعب هو نفسه أسلوب الزمالك ، وهو مزيج من ساسي وطارق حامد”.

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وأضاف: “الصفقات التي يحلم بها الجمهور وأكثر منها سنتعاقد معهم ولا يمكنني فرض رأيي على فيريرا لأنه (يعمل من فسيخ شربات) وهذا ليس استخفافا باللاعبين.

وأضاف: “هذا الموسم ليس لدينا لاعبون على عكس الموسم الماضي. كان لدينا بن شرقي وساسي ومصطفى محمد”.

حديثه عن كهربا.. 

وأوضح ساخرًا: “كنت أسير في الشارع ووجدت شخصًا ينادي (بابا حبيبي) وبدا أنه كهربا ، وإذا انطبقت السماء على الأرض فسيحصل الزمالك على 50 مليون من كهربا.

وأوضح: “في المواقف الإنسانية ، لو كنت مهتمًا بي ، كنت سأستسلم ، لكن 50 مليونًا ، ملك الزمالك والدولة ، يضيع مستقبله كهربا ، ويورط نفسه ويهرب رغم كونه من الأفضل”. لاعبين في مصر “.

وأشار إلى: “هل هناك لاعب ينضم لناد في البرتغال بعقد لمدة أسبوع (أنت ماجر توكتوك!) ، أطلب منه توضيح من حرضه.

وتابع: “سنواجه الهلال السعودي فريق قوي ونادي كبير ، و (الزمالك كعب عالي عليه وهزمناه من قبل في السعودية 2-1) ولدينا صفقات محترمة بإذن الله. سيعود اللاعبون بالكأس “.

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