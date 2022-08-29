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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يخرج عن صمته ويطلب الانتقال لـ بيراميدز.. فيديو

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، يكثف من مفاوضاته مع إدارة نادي بيراميدز للرحيل عن القلعة الحمراء بسبب قيمة غرامة الزمالك الموقَّعة ضده لرفع الإيقاف رسميًا.

 

وقال فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "كهربا جناح فريق الأهلي طلب من شريف إكرامي زميله السابق بالقلعة الحمراء وحارس نادي بيراميدز التوسطَ لدى ممدوح عيد وهاني سعيد المدير الرياضي من أجل الانتقال إلى بيراميدز في الموسم المقبل، على أن يتحمَّل 50 % من قيمة الغرامة المالية من جيبه الخاص، ويسدد الجزء الثاني منها من قيمة عقده مع بيراميدز وإنهاء التعاقد معه بشكل نهائي عن طريق البيع وليس الإعارة".

 

وتابع: "تحرك كهربا جاء بعدما أبلغ النادي الأهلي اللاعب بصعوبة تحمل قيمة الغرامة كما كان متفقًا عليه بعد مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الذي كان سيتحمل 50% منها قبل الاستقالة رسميًا، ومطالبة كهربا بالبحث عن عرض خليجي أو محلي للرحيل في الصيف".

موقف الزمالك من غرامة كهربا.. 

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وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جدد رفضه لفكرة تقسيط الغرامة الموقعة على كهربا لاعب النادي الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتمسك رئيس الزمالك بالحصول على 2 مليون دولار قيمة الغرامة الموقَّعة على اللاعب بعد حكم الفيفا عليه بسبب هروبه من النادي، وذلك بدون تقسيط.


وعلى صعيد آخر، أكد فاروق في وقت سابق أن مسؤولي النادي الأهلي عرضوا على محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، الخروج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل وتمويل قيمة غرامة الزمالك المقدرة بـ2 مليون دولار.

وواصل فاروق: "اقترح مسؤولو النادي الأهلي على محمود كهربا خروج اللاعب على سبيل الإعارة لأحد الأندية الخليجية، على أن يستفاد من قيمة الإعارة كاملة فى تمويل قيمة غرامة الزمالك ودون حصول الأهلي على أي مقابل من قيمة الإعارة.

واختتم: "محمود كهربا ووكيله يواصلان دراسة بعض العروض، وذلك قبل حسم موقف اللاعب من جانب الجهاز الفنى سواء بالعودة أو الرحيل على سبيل الإعارة".

 

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