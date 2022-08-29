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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة نارية من وزير الرياضة.. وقرار عاجل عن كأس العالم للأندية.. فيديو

اشرف صبحي
اشرف صبحي

 

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن اجتماعه مع رابطة الأندية المحترفة كان من أجل الاستعداد للموسم المقبل بشكل قوي.

واضاف "صبحي" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "أون تايم سبورت 2": رابطة الأندية ستكون صاحبة القرار في كل ما يخص مسابقة الدوري الموسم المقبل، وسيكون اتحاد الكرة معنيًا بالإشراف على المنتخبات الوطنية وتطوير الكرة المصرية.

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وتابع: "الوزارة أصبح ليس لها علاقة بالأندية وكل نادي يشيل شيلته وتنمية موارده والاعتماد على نفسه".

تنظيم مصر كأس العالم للأندية


وكشف صبحي، موقفه من تنظيم مصر كأس العالم للأندية العام الحالي.

وأكد وزير الرياضة: لم يصلنا أي شيء من بطل الدوري أو اتحاد الكرة بشأن استضافة كأس العالم للأندية، ولكننا قادرون على استضافة الحدث. 

وتابع: "مفيش حاجة وصلت حتى الآن.. مفيش أي طلب بشأن استضافتنا بطولة كأس العالم للأندية، ولكن أنا موافق على أي حاجة تجيلي وداعم لتنظيم أي بطولة".

 

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