نجم الأهلي السابق يروي كواليس نجاته من الموت.. فيديو

قال هندريك هيلمك، لاعب الأهلي السابق، إنه تعرض لحادث سير في البرازيل، أثناء الإعداد للانضمام لفريق جديد في مسيرته، إلا أنه تعرض لسطو مسلح لسرقته، أودت به إلى إصابات متفرقة في جسده ونقله للمستشفى.

وأضاف اللاعب البرازيلي، خلال لقاء عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه نجى من الحادث الذي تعرض له بمعجزة، وبشكل سريع للغاية، خاصة وأن الأطباء أبلغوه وقتها باحتياجه لمزيد من الوقت للتعافي.

وأشار إلى أن شقيقه يعمل كمدرب، بينما هو يساعده في نادٍ بألمانيا ويتدرب بشكل فردي، ويقوم أيضًا ببعض الأنشطة للاعبين الناشئين، في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ حتى الآن، إلا أنه يرغب في استمرار مسيرته في ظل قدرته على ذلك.

تجربته مع الأهلي..

وتحدث عن تجربته مع الأهلي منذ سنوات ماضية، بأنه انضم إلى صفوف القلعة الحمراء، بحثًا عن تاريخ له، حيث تفاوض مع الأهلي عن طريق وكالة كانت مفوضة عنها، موضحًا أن ما تردد وقتها بشأن أنه يُعاني من إصابة مزمنة، لا أساس له من الصحة.

وواصل تصريحاته، أن إصابته في الأهلي لم تكن تستدعي التدخل الجراحي، مضيفًا «إذا تحدثت عن أسباب عدم المشاركة مع الأهلي سنضطر للحديث حول تفاصيل وأنا أحترم النادي وجماهيره وليس لدي أي شيء ضد النادي».

واستطرد هيلمك «كانت هناك ضغوطًا على المدير الفني للأهلي بجانب المنافسة مع الزمالك وهو ما جعل مشاركتي أمرًا صعبًا، ولم أكن أتحدث مع جاريدو حول أسباب عدم مشاركتي مع الأهلي، حيث في ولاية جاريدو كنت أتعافى من إصابتي ثم رحل المدرب وتولى فتحي مبروك المهمة

وتابع «فتحي مبروك كان دائما ما يبلغني بالمشاركة الأسبوع المقبل لكن في النهاية لم أشارك بشكل كامل، والأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبار والوضع مختلف عن أوروبا والبرازيل، واللعب في الأهلي يستغرق وقت للتحسين والتعود على أسلوب اللعب الظروف، بينما مصر بلد رائع والأهلي كذلك وكنت أتمنى المشاركة لكن جاءت الظروف عكس ما أتوقع».

واختتم اللاعب البرازيلي حديثه «المشكلة معي في الأهلي كانت اللغة وهو ما حال دون تكوين صداقات قوية مع اللاعبين، وأتواصل مع بعض لاعبي الأهلي السابقين حتى الان مثل حسام غالي وجدو، وهناك أسباب غير متعلقة بكرة القدم وراء رحيلي عن الأهلي».

https://www.youtube.com/watch?v=c_1JqjurVxc