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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملامح الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال منصور خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك: "عندنا صفقات هتيجي من طلائع الجيش، ومن سموحة، والاتحاد السكندري، وفيوتشر، وبيراميدز، واحتمال إنبي".

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وتابع: "قبل أن يتم دعم صفوف فريق الكرة الأول بالشباب كانت الصفقات ستكون كثيرة، ولكن الآن سنتعاقظ مع 7 لاعبين، منهم 3 لاعبين أجانب".


وأردف رئيس الزمالك: "تعاقدنا مع زكريا الوردي مكان طارق حامد، وتعاقدنا مع إبراهيما نداي مكان بن شرقي".

وشدد: "لن يتم الإعلان عن اسم أي لاعب من هذه الصفقات إلا بعد إتمام الصفقة مع ناديه بشكل رسمي".

اول صفقة في الموسم الجديد للزمالك

وكان رئيس الزمالك قد أعلن خلال الأيام الماضية، عن إتمام التعاقد مع الثلاثي زكريا الوردي لاعب وسط الرجاء المغربي السابق، وإبراهيما نداي مهاجم فريق لوزيرن السويسري السابق، وأحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز.

ونجح فرسان ميت عقبة في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022، وللمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وللموسم الثاني على التوالي، وقبل ثلاث جولات من انتهاء البطولة.

 

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