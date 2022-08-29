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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف مفاجأة: كلوب كان رافضا ضم محمد صلاح في ليفربول.. فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد حسام ميدو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، كان رافضا للتعاقد مع محمد صلاح في البداية.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يورجن كلوب مدرب ليفربول لم يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في البداية" 
أضاف: "المدير الرياضي في ليفربول وقت تعاقد الريدز مع محمد صلاح، هو من أصر على تعاقد الريدز مع صلاح، بالتنسيق مع مدير الكشافين في النادي، لكن صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة ليورجن كلوب". 


وختم حديثه قائلا: "في الأندية الكُبرى المدرب لن يقرر الصفقات التي سيتعاقد معها هو فقط يعطي مواصفات". 

صلاح يحتفل بالفوز على بورنموث..

نشر النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، صورًا له، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تجمعه بزملائه في الفريق، عقب الفوز على بورنموث بـ9  أهداف دون رد.

وظهر صلاح فى الصور وهو يحتفل مع زملائه بالأهداف المتتالية التى أحرزوها فى شباك الفريق المنافس.

اكتسح فريق ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى انتهى منذ قليل، وأقيم على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده لـ 5 نقاط فيما يظل فريق بورنموث فى المركز 15 برصيد 3 نقاط.

 

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