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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجماهير تطلب التعاقد معه.. لاعب عربي آخر يزاحم محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

يبدو أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لن يكون العربي الوحيد داخل صفوف الريدز، حيث رشحت جماهير ليفربول، لاعبا عربيا آخر لحل أزمة وسط ميدان ليفربول.. فما القصة؟ 

رشّح موقع "liverpool.com" الجماهيري، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، ليكون الحل الأمثل لمشاكل نادي ليفربول في وسط الميدان، التي يعاني منها ليفربول.

تعاقد ليفربول مع إسماعيل بن ناصر

وطالبت جماهير الريدز، المدير الرياضي لليفربول، جوليان وارد، بالتحرك من أجل التعاقد مع إسماعيل بن ناصر، خاصة وأن الفريق يعاني بشكل واضح في مركز وسط الميدان، في ظل الإصابة التي تعرض لها الإسباني تياجو ألكانتارا.

ويرتبط نجم منتخب الجزائر، بعقد مع نادي ميلان إلى 2024، ولكن عدم تجديد العلاقة التعاقدية مع بطل إيطاليا، يمنح فرصة لمحاولة التعاقد معه من قبل ليفربول وبقية الفرق المهتمة بخدماته.

وقد يتمكن الريدز من خطف بن ناصر من ميلان، خاصة وأن قيمته في السوق لن تتجاوز الـ50 مليون يورو على أكثر تقدير، وهي القيمة التي كانت تُمثل الشرط الجزائي في عقد بن ناصر مع ميلان.

إسماعيل بن ناصر

من هو إسماعيل بن ناصر؟

إسماعيل بن ناصر هو لاعب وسط جزائري لأب جزائري وأم مغربية، وُلد في مدينة آرل الفرنسية في 1 ديسمبر من عام 1996، انضم لصفوف أرسنال في 2015 قادماً من فريق "آرليه أفينون"، لينتقل بعدها في 2017 إلى نادي تور الفرنسي ومنه إلى نادي إمبولي الإيطالي من 2017 حتى 2019 قبل أن يستقر حاليا في نادي ميلان.

في عام 2016، عرض على بن ناصر، اللعب مع منتخب الناشئين المغربي والمنتخب الجزائري الأول فاختار اللعب للجزائر. 

شارك اللاعب مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 وحصل على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية بعد تتويج بلاده بلقب البطولة، التي أقيمت في مصر.

إسماعيل بن ناصر

كيف سيخدم بن ناصر ليفربول؟

وفقا لموقع ليفربول، فإن إسماعيل بن ناصر قادر على التأقلم سريعا مع تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، خاصة وأنه جيد من الناحية الفنية، كما أنه قادر على تدعيم الهجوم ويمتلك لياقة بدنية عالية رغم قصر قامته.

يُذكر بأن محارب الصحراء، يعرف الأجواء الإنجليزية جيدا باعتباره قضى فترة في أرسنال ما بين 2015 و2017.

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