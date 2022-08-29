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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور عن غرامة كهربا: هتدفع لو انطبقت السما على الأرض.. فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ساخرًا: “كنت أسير في الشارع ووجدت شخصًا ينادي (بابا حبيبي) وبدا أنه كهربا ، وإذا انطبقت السماء على الأرض فسيحصل الزمالك على 50 مليون من كهربا.

وأوضح منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: “في المواقف الإنسانية ، لو كنت مهتمًا بي ، كنت سأستسلم ، لكن 50 مليونًا ، ملك الزمالك والدولة ، يضيع مستقبله كهربا ، ويورط نفسه ويهرب رغم كونه من أفضل لاعبين في مصر “.

وأشار إلى: “هل هناك لاعب ينضم لناد في البرتغال بعقد لمدة أسبوع (أنت ماجر توكتوك!) ، أطلب منه توضيح من حرضه.

رسالة ل تركي ال الشيخ..

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تهديد شديد اللهجة من مرتضى منصور لـ كهربا.. فيديو

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وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودي ومالك نادي ألميريا الاسباني.

وأضاف في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:«أقول لتركي آل الشيخ ألف سلامة عليك وإن شاء الله ترجع بلدك الثانية مصر في القريب العاجل».

وأنهى تصريحاته:«أبارك لنادي ألمريا ومالكه تركي آل الشيخ على الفوز الأول في الدوري الأسباني على حساب اشبيلية وأشيد بدور محمد جمال العاصي الشاب المصري المحترم الذي يدير المنظومة الرياضية في النادي»

وتابع: “سنواجه الهلال السعودي فريق قوي ونادي كبير ، و (الزمالك كعب عالي عليه وهزمناه من قبل في السعودية 2-1) ولدينا صفقات محترمة بإذن الله سيعود اللاعبون بالكأس “.

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