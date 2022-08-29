كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء.

وتحدثت تقارير عن أن مسؤولي النادي الأهلي قد أبلغوا ريكاردو سواريش بالرحيل نهاية هذا الموسم بانتهاء مسابقة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه الإذاعي: "الأهلي أخطر سواريش بالرحيل رسميا عن منصبه في تدريب الفريق الأول لكرة القدم".

وأضاف شوبير: "آخر مباراة لسيواريش مع الأهلي ستكون غدا امام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز والمدرب حضر تمرين أمس وكان غاضبا".